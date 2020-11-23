إصابات كورونا عالمياً تقارب الـ59 مليون

إصابات كورونا عالمياً تقارب الـ59 مليونكشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19)، حتى صباح اليوم الإثنين، أن حصيلة أعداد المصابين المعلن عنها بلغت نحو 58 مليونا و986 ألف إصابة مؤكدة، تعافى منهم نحو 40 مليونا و768 ألف مريض، فيما بلغ عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس نحو مليون و394 ألف وفاة.

وذكرت وكالة أنباء "رويترز" أن جائحة كورونا تواصل تفشيها في 218 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم.

وسجلت دول العالم الأحد، تراجعا ملحوظا، مقارنة باليوم الذي سبقه، في عدد الاصابات الجديدة وعدد الوفيات، حيث سجلت 489 ألف و12 إصابة جديدة مكتشفة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 7,409 حالات وفاة.

وبحسب الإحصاءات، لا تزال أميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي.

وأوضحت أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (262,696 وفاة)، والبرازيل (169,197 وفاة)، والهند (133,773 وفاة)، والمكسيك (101,676 وفاة)، وبريطانيا (55,024 وفاة).