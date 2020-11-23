الأرصاد يحذر الصيادين من سوء الأحوال الجوية
توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار سوء الأحوال الجوية وهطول أمطار متفاوتة الشدة على خليج عدن وارخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية خلال 24 ساعة المقبلة.
وأشار المركز في نشرته الجوية، إلى استمرار سوء الأحوال الجوية وان الفرصة مهيأة لهطول امطار متفاوتة الشدة على خليج عدن وارخبيل سقطرى؛ قد تمتد الى السواحل الشرقية والجنوبية لمحافظات المهره، حضرموت،شبوه، أبين وعدن والمناطق المحاذية لها.
وأفاد المصدر بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة الصغرى من درجة الى درجتين على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية.
ونبه المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية من الأجواء الباردة؛ محذراً الصيادين ومرتادي البحر في خليج عدن ،السواحل الجنوبية والشرقية من سوء الأحوال الجوية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : الأرصاد يحذر الصيادين من سوء الأحوال الجوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.