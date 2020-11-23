أخبار اليمن : الأرصاد يحذر الصيادين من سوء الأحوال الجوية

الأرصاد يحذر الصيادين من سوء الأحوال الجويةتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار سوء الأحوال الجوية وهطول أمطار متفاوتة الشدة على خليج عدن وارخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية خلال 24 ساعة المقبلة.

وأشار المركز في نشرته الجوية، إلى استمرار سوء الأحوال الجوية وان الفرصة مهيأة لهطول امطار متفاوتة الشدة على خليج عدن وارخبيل سقطرى؛ قد تمتد الى السواحل الشرقية والجنوبية لمحافظات المهره، حضرموت،شبوه، أبين وعدن والمناطق المحاذية لها.

وأفاد المصدر بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة الصغرى من درجة الى درجتين على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية.

ونبه المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية من الأجواء الباردة؛ محذراً الصيادين ومرتادي البحر في خليج عدن ،السواحل الجنوبية والشرقية من سوء الأحوال الجوية.