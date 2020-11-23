أخبار اليمن : قصف محطة توزيع أرامكو بصاروخ باليستي

قصف محطة توزيع أرامكو بصاروخ باليستيأطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية فجر اليوم صاروخ قدس2 باتجاه محطة توزيع أرامكو في مدينة جدة السعودية.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوة الصاروخية استهدفت محطة توزيع أرامكو في مدينة جدة بصاروخ مجنح نوع قدس2 والذي دخل الخدمة مؤخرا بعد تجارب ناجحة في العمق السعودي لم يعلن عنها بعد.

وقال" بفضل الله كانت الإصابة دقيقة جدا وهرعت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى المكان المستهدف".

وأشار إلى أن هذه العملية النوعية تأتي ردا على استمرار الحصار والعدوان وفي سياق ما وعدت به القوات المسلحة قبل أيام من تنفيذ عمليات واسعة في العمق السعودي.

وأكد العميد سريع أن عمليات القوات المسلحة مستمرة .. مجددا النصح للمواطنين والشركات الأجنبية العاملة في السعودية بالابتعاد عن المنشآت الحيوية الهامة كونها ضمن بنك أهداف القوات المسلحة اليمنية.