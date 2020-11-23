إندبندنت: عجز فى أطباء التخدير ببريطانيا يهدد بتأجيل أكثر من مليون جراحة

جدة - نرمين السيد - حذرت الكلية الملكية البريطانية من عواقب أزمة "كارثة القوى العاملة" التى تجتاح هيئة الخدمات الصحية البريطانية وتهدد حياة العديد من الأشخاص فى ظل العجز الذى يقدر بمئات من وظائف أطباء التخدير فى جميع أنحاء البلاد.





وقالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية - فى تقرير حصرى نشرته على موقعها الإلكترونى، اليوم الإثنين، إن القطاع الطبى فى بريطانيا قد يضطر إلى إرجاء أكثر من مليون عملية جراحية بسبب العجز واسع النطاق فى أطباء التخدير بهيئة الخدمات الصحية البريطانية، حيث أبلغت تسعة من كل 10 مستشفيات عن وظيفة شاغرة واحدة على الأقل فى هذا التخصص.

وأضافت، أنه نظرًا لما أصاب القطاع الطبى من شلل بسبب جائحة فيروس كورونا التى أصابت العالم فى وقت سابق من هذا العام، انتظر أكثر من 140 ألف مريض بالفعل أكثر من عام لتلقى العلاج اللازم.

وحذرت مؤسسة الصحة - وهى مؤسسة خيرية مستقلة ملتزمة بتقديم رعاية صحية أفضل للأشخاص فى المملكة المتحدة - من أن هيئة الخدمات الصحية البريطانية اضطرت إلى إحالة 4.7 مليون حالة إليها لتلقى العلاج، بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا على خدمات الهيئة الطبية.

وقالت الكلية الملكية لأطباء التخدير لصحيفة "الإندبندنت" إن أزمة الوظائف الشاغرة تزداد سوءًا ووصفتها بأنها "كارثة القوى العاملة" وقد تودى بحياة المرضى، ولها تأثير واسع النطاق على خدمات المستشفى.

وأفادت بأن هناك فجوة إجمالية قدرها 1410 أطباء تخدير فى هيئة الخدمات الصحية، أى أن كل طبيب فى المتوسط ​​سيعالج 750 مريضا فى السنة، مما يعنى أن أكثر من مليون عملية معرضة للخطر.

وفى عملية تقييم كبيرة استندت إلى جمع النتائج من 97% من وحدات هيئة الخدمات الصحية البريطانية، وجدت الكلية الملكية أن 680 وظيفة استشارى تخدير شاغرة فى جميع أنحاء المملكة المتحدة، إلى جانب حاجة القطاع الطبى إلى 374 وظيفة للتعامل مع الطلب المتزايد، غير أن الحكومة البريطانية لم تقم بتمويلها بعد.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن أطباء التخدير يعتنون بثلثى مرضى المستشفى ويقومون فى المقام الأول بتخديرهم ومراقبة تنفسهم ومعدل ضربات القلب أثناء العمليات، كما يقدمون خدمات الرعاية الحرجة لمرضى المستشفى، بالإضافة إلى طب الطوارئ ويقومون بتخفيف الآلام للنساء فى المخاض أو أثناء الولادة القيصرية.

واختتمت الإندبندنت تقريرها بالتأكيد على خطورة الموقف وأهمية دور أطباء التخدير، إذ أن هذا التخصص يعد هو أكبر تخصص فردى، حيث يستقبل أكثر من ثلاثة ملايين مريض كل عام.