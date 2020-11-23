عاجل.. إسبانيا : إطلاق خطة للتطعيم ضد كورونا فى يناير المقبل

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء الإسبانى بيدرو سانشيز، اليوم الإثنين، إن إسبانيا ستبدأ برنامجًا شاملاً للتطعيم ضد فيروس كورونا فى يناير المقبل، متوقعًا تغطية قطاع كبير من السكان قبل منتصف العام، حسبما جاء فى نبأ عاجل لقناة "العربية" منذ قليل.





ووفقًا لـ"العربية"، قال رئيس وزراء إسبانيا، إن السلطات الصحية سوف تنتهى من تطعيم نصف سكان البلاد قبل يونيو 2021، لافتًا إلى أن إسبانيا وألمانيا هما أول دولتين فى الاتحاد الأوروبى لديهما خطة تطعيم كاملة. وكان سانشيز أعلن فى مؤتمر صحفى بعد قمة افتراضية على مدى يومين لزعماء مجموعة العشرين، إن "الحملة ستبدأ فى يناير وستكون بها 13 ألف نقطة تطعيم، وسيكون بوسع قطاع كبير جدا من السكان الحصول على تطعيم، مع كل الضمانات فى النصف الأول من العام". وسجلت إسبانيا المركز الثانى فى إصابات فيروس كورونا المستجد فى أوروبا الغربية، بعد فرنسا، حيث سجلت البلاد نحو 1.5 مليون حالة إصابة و46.619 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.

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