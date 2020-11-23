نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلة ألمانية: تركيا تمنع الجيش من تفتيش سفينة تنقل أسحة إلى ليبيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - منعت تركيا، الجيش الألماني من تفتيش سفينة نقل تابعة للأولى يشتبه بنقلها أسلحة إلى ليبيا، وفقًا لمجلة "دير شبيغل" الألمانية.

ويذكر أن قوات تابعة لعملية “إيريني"، تقوم بتفتش السفن تطبيقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بشأن حظر الأسلحة.

وتصر تركيا على استمرار الفوضى في ليبيا لأن استقرار البلاد واتفاق الليبيين يعني نهاية مشروعها في المنطقة "خاصة إذا أبرزنا أن من ضمن نقاط اتفاق جنيف وقف كل التحركات العسكرية الخارجية بما في ذلك برامج التدريب وغيرها".