نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فلسطين تفرض الإغلاق الكامل بسبب كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت الحكومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، فرض الإغلاق الكامل حتى نهاية الأسبوع الجاري لمواجهة تفشي وباء فيروس كورونا.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن الحكومة الفلسطينية ، فرضت اجراءات صارمة حيال انتشار فيروس كورونا المستجد في عدد من المدن.

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 9 وفيات و1251 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و912 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 86.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.2%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.