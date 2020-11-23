عاجل.. ألمانيا: سنبحث مع بريطانيا وفرنسا ما يمكن عمله حول خروقات إيران

جدة - نرمين السيد - يلتقى وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس، اليوم الإثنين، نظيريه الفرنسى جان إيف لودريان، والبريطانى دومنيك راب، لبحث خروق إيران للاتفاق النووى، حسبما أعلنت متحدثة الخارجية الألمانية.





ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قالت متحدثة الخارجية الألمانية، إن المحادثات تركز على الاتفاق النووى الإيرانى، مضيفة أن إيران تنتهك بنود الاتفاق بشكل متكرر. وتابعت المتحدثة: "نحن وشركاؤنا معًا ندعو إيران بكل قوة للتوقف عن مخالفة الاتفاق والعودة للالتزام بتعهداتها النووية بالكامل"، فى ظل استمرار خرق إيران للاتفاق النووى.

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