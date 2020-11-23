جدل في أمريكا لإقامة حفل زفاف يهودي سري بحضور 7 آلاف شخص.. فيديو

تداولت وسائل إعلام أمريكية لقطات مصورة توثق لحظة إقامة طائفة "ساتمار" اليهودية، حفل زفاف في كنيس بولاية نيويورك الأمريكية، استضافت فيه 7 آلاف شخص بشكل سري، في مخالفة إجراءات الإغلاق العام لمكافحة فيروس كورونا،وسط حالة من الجدل.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، انتقد هذا الأمر، ووصفه بأنه يخالف القانون.

وطالب الحاكم كومو عمدة مدينة بروكلين، التي شهدت حفل الزفاف في الكنيس اليهودي، بفتح تحقيق في الواقعة، بعد استضافة 7000 ضيف بشكل سري دون كمامات، أو إجراءات وقاية، في وقت سابق من هذا الشهر.

ووثّق مقطع فيديو حضور عدد هائل من الضيوف من طائفة "ساتمار" اليهودية، لحفل زفاف يوئيل تيتلبوم، حفيد الحاخام الأكبر للطائفة آرون تايلتمان.

وأوضحت الصحيفة أن منظمي الحفل بذلوا جهودًا كبيرة لإخفاء حفل الزفاف، فيما تعهد حاكم ولاية نيويورك، باتخاذ أقصى عقوبة بحق المخالفين، في حال ثبت قيام هذا الحفل.

وسجلت الولايات المتحدة 184591 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1476 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية حسب المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 12 مليونا و28 ألفا و81 إصابة وزاد عدد الوفيات إلى 255076 وفاة.

وكشف مسؤول أمريكي رفيع المستوى في جهود تطوير اللقاحات، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستبدأ بتطعيم الأمريكيين والموجودين على أراضيها بلقاح فيروس كورونا بدءًا من يوم 12 ديسمبر المقبل.

وأشار الدكتور منصف السلاوي؛ كبير المستشارين العلميين ورئيس الفريق الأمريكي المكلّف بتطوير لقاح كورونا في أمريكا، إلى أنه سيتم تطعيم 70 % من السكان في الولايات المتحدة لتحقيق "مناعة القطيع" من الفيروس، وهو هدف يمكن أن يتحقق بحلول مايو.

وقال السلاوي؛ إن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ستمنح على الأرجح الموافقة في ديسمبر لتوزيع اللقاح الذي تنتجه شركة (Pfizer Inc) والشريك الألماني (BioNTech)، لإطلاق أكبر حملة تلقيح في تاريخ الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يجتمع المستشارون الخارجيون لإدارة الغذاء والدواء في 10 ديسمبر لمراجعة تطبيق الاستخدام الطارئ لشركة فايزر للقاح، والذي قالت الشركة إنه وجد أنه فعال بنسبة 95 % ضد العدوى من فيروس الجهاز التنفسي شديد العدوى.

كما من المتوقع أن تسعى شركة أدوية ثانية "مودرينا" إلى الحصول على موافقة منفصلة في وقت لاحق من ديسمبر لطرح لقاحها في الأسواق الأمريكية.

وأكّد السلاوي؛ أنه سيتم على الأرجح تطعيم الأطباء والممرضات وطواقم الطوارئ الطبية وجميع مَن يعمل في الخطوط الأمامية وكبار السن في بداية إطلاق حملة التطعيم، حيث إنهم أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بالفيروس، مشيرًا إلى أنه سيتم توزيع اللقاحات على جميع الولايات وفقًا لعدد سكانها.