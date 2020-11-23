ألمانيا: إيران مستمرة في خرق الاتفاق النووي

قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، إن وزير الخارجية هايكو ماس، سيلتقي نظيريه الفرنسي جان إيف لودريان والبريطاني دومينيك راب ببرلين، اليوم الاثنين، لإجراء محادثات تركز على اتفاق إيران النووي.

وأضافت المتحدثة باسم الوزارة أن "إيران تنتهك الاتفاق بشكل منهجي"، مؤكدة أن برلين وشركائها يدعون إيران بشدة إلى الكف عن انتهاك الاتفاق، والعودة للالتزام بتعهداتها النووية بالكامل.

من جانبه دعا المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب، في وقت سابق، كلا من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، إلى الالتزام بتعهداتها الواردة في الاتفاق النووي مع طهران، وتنفيذ قرارات لجنة العمل المشتركة، بدلا من التهرب من إنجاز واجباتها.

وجدد تأكيد إيران على سلمية برنامجها النووي وشرعيته القائمة على الانسجام مع القوانين الدولية، فضلا عن كونه حقا مشروعا على حد قوله.

وطالب المتحدث الإيراني البيت الأبيض بالعودة لمسار العمل بالتعهدات الدولية، واحترام حقوق الشعب الإيراني بغض النظر عن الرئيس.

والأسبوع الماضي، دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان في مقال نشرته صحيفتا "لوموند" الفرنسية و"واشنطن بوست" الأمريكية و"دي تسايت" الألمانية، الولايات المتحدة إلى العودة إلى نهج مشترك تجاه إيران، حتى تتمكن من ضمان أن يهدف البرنامج النووي الإيراني فقط إلى غايات سلمية، والرد على التحديات الأخرى التي يفرضها هذا البلد على أمننا وعلى المنطقة".