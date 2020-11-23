الحكومة الإثيوبية: قواتنا على بعد 50 كيلومترا من ميكيلي

أدانت الحكومة الإثيوبية، الممارسات الحربية التي تقوم بها قوات إقليم تيجراي المتمردة، بعدما أطلقت صواريخ على مدينة بحر دار، دون وقوع أضرار، وفق ما ذكرته وسائل إعلام متفرقة.

وأكد رضوان حسين متحدث الحكومة الإثيوبية أن القوات الإثيوبية تواصل تقدمها الكبير، حيث صار يفصلها مسافة حوالي 50 كم من ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي فقط، بعدما كانت تبعد نحو 100 كم خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال متحدث باسم الحكومة الإثيوبية، إن القوات الفيدرالية الإثيوبية صارت تطوق مدينة ميكيلي عاصمة منطقة تيجراي على مسافة حوالي 50 كيلومترا اليوم الاثنين، في مسعى للإطاحة بجبهة تحرير تيجراي الشعبية.

وأضاف رضوان حسين، إن قوات تيجراي أطلقت صواريخ اليوم الاثنين على بحر دار عاصمة منطقة أمهرة المجاورة التي تدعم سلطاتها الهجوم الاتحادي.

وقالت وسائل الإعلام الحكومية في إثيوبيا، إن المتمردين هاجموا مطارًا في شمال شرق إثيوبيا، بعد أن أمهل رئيس الوزراء آبي أحمد 72 ساعة للاستسلام.

دمرت قوات من جبهة تحرير تيجراي الشعبية، التي كانت تقاتل جنودًا نشرتهم الحكومة المركزية، مطارًا في بلدة أكسوم القديمة، وفقًا لوسائل إعلام تابعة للدولة.

وأكسوم، التي تقع بالقرب من الحدود مع إريتريا، على بعد 133 ميلًا (214 كم) شمال العاصمة الإقليمية ميكيلي، هي منطقة جذب سياحي شهيرة وموقع للتراث العالمي لليونسكو.

وجاءت أنباء الهجوم في أكسوم بعد أن أمهل رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، المتمردين 72 ساعة لإلقاء أسلحتهم قبل أن تهاجم القوات الفيدرالية ميكيلي.

وقال زعيم جبهة التحرير الشعبية ديبريتيسيون جبريمايكل لوكالة رويترز للأنباء إن تهديد رئيس الوزراء كان غطاء للقوات الحكومية لإعادة تجميع صفوفها بعد سلسلة من الهزائم.

لكن لم يكن هناك رد فوري من أي من الجانبين على تصريحات الطرف الآخر الأخيرة.

وقُتل المئات، وربما الآلاف، في القتال والضربات الجوية التي اندلعت في 4 نوفمبر، مما أدى إلى إرسال حوالي 40.000 لاجئ إلى السودان المجاور.

والأمم المتحدة من بين أولئك الذين يدعون إلى الوساطة، ولكن دون جدوى.