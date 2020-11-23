بالنفخ في الوجه.. مؤيد لـ ترامب يعتدي على معارضات للرئيس

وجهت الشرطة الأمريكية، اتهامًا لرجل مؤيد للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، بالاعتداء على سيدتين خارج ملعب الجول الخاص بترامب في ولاية فرجينيا.

ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، شوهد الرجل الذي ارتدى قميص حملة ترامب، في مقطع فيديو وهو يتعمد النفخ في وجه السيدتين خارج ملعب الجولف الخاص بـ ترامب.

وقال مكتب شرطة مقاطعة لودون في بيان إن ريموند ديسكينز، البالغ من العمر 61 عاما من سترلينج بولاية فيرجينيا وجهت إليه تهمة جنحة الاعتداء البسيط.

وذكرت الصحيفة الأمريكية، أن إحدى النساء التقطت مقطع فيديو للواقعة ونشرته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت "سي إن إن" إلى أن مقطع الفيديو الذي قدرت مدته 24 ثانية، أظهر ديسكينز الذي لم يكن يرتدي قناعًا، في مواجهة لفظية مع النساء اللائي كن هناك يحتجن على ترامب ولم يتضح ما حدث قبل بدء الفيديو.

وحثت النساء المشاركات الرجل على الابتعاد عنهن، فيما صرخت إحدى النساء في وجهه قائلة: "ابتعد عني! ابتعد عني".

وعندما احتدم النقاش، تعمد الرجل النفخ والزفير بقوة في وجه السيدة، والتي شعرت بالصدمة عندما استدار الرجل وابتسم لهم ابتسامة صفراء.

فصاحت إحدى النساء: "هدا اعتداء"، ليرد عليها المتهم: "هل أنا نفخت في وجهك"، ويتعمد تكرار الأمر معها بعد ذلك.

وكان البيت الأبيض، كشف أول أمس السبت، أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، توجه إلى نادي الجولف الخاص به في ولاية فرجينيا، عقب مشاركته في اجتماع قمة مجموعة العشرين الافتراضي.

وقال المكتب الصحفي للبيت الأبيض، إن الرئيس ترامب غادر البيت الأبيض وتوجه إلى فرجينيا للعب الجولف في ملعبه هناك، حيث يتواجد في أنصار ومعارضي الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، وفقًا لوكالة "تاس" الروسية.

يذكر أن ترامب شارك في اجتماع مجموعة قمة العشرين التي تترأسها السعودية، وألقى كلمة خلال الاجتماع، ولكنه فعل ذلك بعيدًا عن تغطية وسائل الإعلام الأمريكية.