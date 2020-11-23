إيران تسجل 453 حالة وفاة و12.460 إصابة جديدة بكورونا

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أحمد جودة - القاهرة - سجلت السلطات الصحية في إيران، اليوم الاثنين، 453 حالة وفاة و12.460 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأعلنت السلطات الصحية الإيرانية، أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد، ارتفع بذلك إلى أكثر من 866 ألف حالة.

وأشارت الصحة الإيرانية إلى ارتفاع حالات الشفاء من المرض إلى 603,455 شخصًا، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 5796 حالة.

وأوضحت الصحة الإيرانية أن خمسة ملايين و 788 ألفا و 16 شخصًا خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد حتی الآن.