شروط وطريقة التسجيل للحصول على الوحدات السكنية من سكني 1442

يطمح الكثير من المواطنين لمعرفة شروط وطريقة التسجيل في سكني وذلك من خلال المواقع الإلكترونية التي أعلنت عنها وزارة الإسكان السعودية، حيث أتاحت وزارة الإسكان هذا البرنامج لتسهيل وتنظيم إيجاد المنتجات السكنية اللازمة لخدمة جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية، فهو من البرامج الهامة في المملكة التي تهدف إلى حصول المواطن السّعوديّ على المسكن الذي يناسبه من حيث المساحة وجودة البناء، كما تعمل أيضاً على تقديم الكثير من الخدمات الأخرى للمواطنين ضمن برامجها المختلفة.

شروط التسجيل والاستحقاق في برنامج سكني

أعلنت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية عن الشروط البسيطة الواجب توافرها في المُتقدم للحصول علي وحدة سكنية وتتلخص تلك الشروط في التالي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم داخل المملكة العربية السعودية مع أسرته.

يجب إلا يكون الشخص المُتقدم قد سبق له الاستفادة من قِبل برنامج سكني من أجل الحصول علي وحدة سكنية.

يجب إلا يقل عمر المتقدم عند التقديم على الدعم عن 25 عاماً.

يجب أن يكون الشخص المتقدم للحصول علي الوحدة السكنية هو الشخص العائل للأسرة.

يجب إلا يكون أحد أفراد الأسرة مالكاً لمسكن مناسب أو سبق لأي منهم ذلك خلال السنوات الخمس السابقة من تاريخ تقديم الطلب.

يجب على المتقدم أن يكون لديه دخل ثابت ومستقل.

لا يشترط وجود أعانة للمرآة الأرملة أو المطلقة.

طريقة التسجيل في سكني

أصبح التسجيل في سكني التابع لوزارة الإسكان السعودية سهل جداً بعدما قامت وزارة الإسكان بتوضيح آلية التسجيل في البرنامج وشرحته كاملاً عبر الموقع الرسمي، ويمكن التسجيل في سكني عن طريق إتباع الخطوات الأتـية:

في البداية قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة سكني.

بعد ذلك قم بالضغط على زر تسجيل الدخول في سكني.

قم بكتابة رقم الهوية الوطنية سارية المفعول و أدخل تاريخ الميلاد.

ثم قم بالاطلاع على الشروط والأحكام والضغط على زر الموافقة عليها.

اضغط على أيقونة أنا لست برنامج روبوت.

بعد ذلك اضغط على استلام كلمة السر المؤقتة عبر رسالة نصية حيث سيصل رمز عبر منصة أبشر.

ســيتم التحقــق مــن صحــة البيانــات التي قد قمت بإدخالها، والتأكــد مــن كونــك ضمــن المرشــحين المؤهلــين لاســتخدام المنصــة وبعدها سوف تصل إليك رسالة نصية.

لاستكمال عملية التسجيل يجب القيام بتعبئة البيانات اللازمة وهي ( البريد الإلكتروني _ رقم الجوال _ كلمة المرور _ تأكيد كلمة المرور _ ادخل رمز التفعيل المُرسل إليك).

بعد ذلك اضغط على “تسجيل” ومن ثم قم بالضغط على زر “تقديم”.

ثم قم بقراءة وفهم الشروط والأحكام وبعد ذلك قم بالضغط على موافق لتأكيد قراءتك وفهمك للشروط والأحكام.

بعد التأكد من صحة البيانات الشخصية المُدخلة أو التعديل عليها إن لزم يتم الضغط على زر استكمال.

بعد ذلك سيتم التأكد من بيانات العائلة فلذلك قم بإدخال رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد وصلة القرابة والاسم كاملاً لجميع أفراد العائلة.

ثم قم بالإجابة على الأسئلة المُقدمة إليك بنعم أم لا وذلك من أجل الحصول على الاستحقاق.

بعد الضغط على زر الاستحقاق سوف تأتي رسالة تهانينا أنت الآن مؤهل للحصول على الدعم السكني ولاستكمال عملية الحجز يجب الضغط على أيقونة منصة السوق الإلكتروني.

إما في حالة عدم قبول الاستحقاق سوف تظهر رسالة عفواً لم تنطبق عليك شروط مع ذكر السبب، ويمكنك تقديم الاعتراض من خلال كتابة التعليق في المستطيل المخصص وقم برفع المستندات مرة أخرى ثم اضغط على إرسال.

المستندات المطلوبة للحصول على دعم سكني

أعلنت وزارة الإسكان التابعة للملكة العربية السعودية عن بعض المستندات من أجل حصول الفرد على الدعم السكني، ومن تلك المستندات المطلوبة:

يجب على المتقدم للحصول على وحدة سكنية تقديم صورة بالراتب الشهري الذي يحصل عليه.

إحضار صورة من السجل المدني الخاص بأسرة الشخص المُتقدم بالحصول علي الدعم السكني.

في حال كون الشخص المتقدم يتيماً يتوجب عليه تقديم الإقرار الخاص بالعائلة وكذلك أيضاً إحضار شهادة الوفاة.

المميزات الخاصة بمنصة سكني

يتميز برنامج سكني بالعديد من المميزات التي تعمل على خدمة المواطن حيث من يسجل في برنامج سكني فإنه يستطيع الحصول على الخدمات التالية:

إمكانية الحصول على العروض التمويلية التي يتم تقديمها واختيار الجهة المناسبة منها.

الاطلاع على جميع النماذج والمواقع الخاصة بالوحدات السكنية.

إمكانية حجز الوحدات السكنية والأراضي بشكل إلكتروني.

إمكانية إصدار العقود بطريقة إلكترونية.

الاستفادة من خدمات المستشار العقاري.

إمكانية التعرف على التصاميم الهندسية الخاصة بالأبنية.

إصدار شهادة خاصة بضريبة القيمة المضافة على السكن الأول.

كما أعلنت الوزارة أيضاً عن الفئات المستحقة للدعم السكني وأيضا كشفت أسماء المستفيدين من برنامج سكني عن طريق رابط البوابة الإلكترونية لبرنامج سكني

تحميل تطبيق سكني

يتيح تطبيق سكني للمواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية حق الاستفادة من مجموعة من الخيارات السكنية والتمويلية المتنوعة وتسجيل الدخول إلى الحسابات الخاصة من أجل متابعة الطلب الذي قام المواطن بتقديمه أو تقديم طلب جديد وكذلك التعرف على المعلومات المختلفة حول البرنامج، ويخدم أيضاً في زيادة نسبة التملّك السكني في إطار تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان والذي يعد أحد برامج رؤية المملكة 2030، ويمكن تحميل التطبيق من خلال إتباع الخطوات الأتية:

يمكن لمستخدمي نظام الاندرويد تحميل التطبيق من خلال متجر جوجل.

يمكن لمستخدمي نظام الايفون تحميل التطبيق من خلال متجر آبل.

في حال وجود اعتراض أو شكوى على أمر معين فقد قامت الوزارة بتوفير عدة سبل للتواصل التي يمكن من خلالها العملاء التواصل مباشرةً مع الوزارة.

وزارة الإسكان : يمكنك التواصل عبر الرقم الموحد 199090

: يمكنك التواصل عبر الرقم الموحد صندوق التنمية العقارية : يمكنك التواصل عبر الرقم الموحد 920033321 أو موقع الصندوق أو رفع الشكوى ومتابعتها عن طريق فرع الصندوق.

: يمكنك التواصل عبر الرقم الموحد أو موقع الصندوق أو رفع الشكوى ومتابعتها عن طريق فرع الصندوق. يمكنك التوجه لأقرب فرع من الفروع المجاورة لك عن طريق خدمة الخريطة المُقدمة من الوزارة.

في نهاية المقالة نكون قد تعرفنا على أهم الشروط الواجب توافرها من أجل التسجيل في سكني وطريقة التسجيل ومعرفة أيضاً المستندات المطلوبة وأهم المميزات الخاصة ببرنامج سكني.