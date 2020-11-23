اسرع تمويل شخصي يبدأ من 5000 حتى 2 مليون ريال من بنك الراجحي دائما يسعى لتقديم اهم واقوي التمويلات للمواطنين السعوديين وغير السعوديين حتى يسعدون بحياة طيبة حيث يقدم البنك اليوم قروض بدون تحويل راتب وتعد هذه القروض الأكثر بحثا عنها من بين كل القروض المطروحة لما لها من تسهيلات عظيمة يعد بنك الراجحي من اقوي واكبر البنوك الرائدة في إتاحة اكبر التمويلات منافسا المصارف الإسلامية الأخري في المملكة بأقل هامش ربح دون الحاجة إلى كفيل غارم وذلك عن طريق رابط التقديم الشخصي من بنك الراجحي الذي يعتبر من اشهر المصارف في الوطن العربي والشرق الأوسط من حلال مقالنا عبر موقع ثقفني سوف نوضح لكم اسرع تمويل شخصي يبدأ من 5000 حتى 2 مليون ريال.

الحصول على اسرع تمويل شخصي بدون تحويل راتب مع تسهيل جميع الاجراءات والسماح للعملاء سواء كانوا سعوديين أو مقيمين من جميع الجنسيات الأخري من خارج المملكة للحصول على التمويل الشخصي.

يتميز بنك الراجحي في الحصول على التمويل الشخصي في مدة 30 دقيقة فقط بعد تقديم طلب مباشر في المصرف.

تحصل على تمويل شخص تصل قيمته إلى 2 مليون ريال سعودي وهو الحد الأقصى لقروض مصرف الراجحي لجميع العملاء.

تحصل على فترة سداد ميسرة طويلة الأجل للتمويل الشخصي إلى خمس سنوات منذ بداية حصولك على التمويل.

يوفر بنك الراجحي الأقساط المريحة والبسيطة للعملاء من اجل التيسير لسداد التمويل الشخصي.

يجب أن يلتزم الشخص المتقدم لطلب الحصول على التمويل أن يكون موظفا في احدي الجهات الحكومية أو شركات معتمد من احدي شركات القطاع الخاص.

يلزم على المتقدم ألا يقل الراتب الشهري الخاص به عن 10000 ريال سعودي في حد ادني للحصول على التمويل.

ألا تقل مدة خدمته بالعمل عن شهر كامل للعاملين في الجهات الحكومية و مدة لا تقل عن ثلاث شهور للعاملين بالقطاع الخاص.

ألا يقل عمر العميل عن 25 عاما كما هو مطلوب ولا يزيد عن 55 عاما.

تقدر نسبة الرسوم الإدارية بحوالي 1% من مبلغ التمويل الشخصي أي 5000 ريال سعودي أو اقل من الممكن.

صورة من بطاقة الهوية الوطنية إذا كان سعودي الجنسية. صورة من المؤهل الخاص بالشخص المتقدم للطلب. صورة من بطاقة الإقامة إذا كان المتقدم للطلب من المقيمين داخل المملكة العربية السعودية. يجب إحضار خطاب يشمل( المسمى الوظيفي وتاريخ الالتحاق بها والراتب الشهري للعميل).

الدخول الإلكترونية على الرابط التالي طلب التمويل الشخصي من مصرف الراجحي خلال 30 دقيقة حيث تستطيع جميع المواطنين والمقيمين تقديم طلب قروض بدون تحويل راتب والحصول على قرض شخصي.

من الممكن التقديم بالذهاب إلى اقرب فرع من فروع بنك الراجحي القريب من المنطقة السكنية التابعة لها.

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في نهاية هذا المقال عبر موقع ثقفني الإخباري أتمني أن ينال المحتوى الذي قمنا بكتابته إعجاب السادة متابعي الموقع الكرام حيث عرضنا اسرع تمويل شخص يبدأ من 5000 حتى 2 مليون ريال من بنك الراجحي.