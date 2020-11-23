رد سعودي رسمي على تقارير "اللقاء مع إسرائيليين"

نفى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، الاثنين، حصول لقاء بين ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين إسرائيليين خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى المملكة.
وأوضح الأمير فيصل بن فرحان، في تغريدة على موقع "تويتر"، "لم يحصل اجتماع كهذا"، في إشارة إلى مزاعم تم تداولها في الصحافة الإسرائيلية.
وأضاف أن كافة المسؤولين الذين حضروا اللقاء الأخير، خلال زيارة مايك بومبيو إلى المملكة، كانوا من السعوديين والأميركيين.
وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد بحث، في نيوم مع وزير الخارجية الأميركي آخر مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة بشأنها.
وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية.
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