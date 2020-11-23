الكرملين: موسكو ستهنئ الفائز في الانتخابات الأمريكية فور تسوية جميع القضايا القانونية

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الإثنين، أن موسكو سترسل تهنئة إلى الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عندما تتم تسوية جميع القضايا القانونية والإعلان عن النتائج الرسمية.
وقال بيسكوف، في تصريح له أوردته وكالة أنباء(تاس) الروسية: "يجب إعلان الرئيس المنتخب، ويجب على الرئيس الحالي الاعتراف بنتيجة الانتخابات، كما يجب استكمال جميع الدعاوى القضائية، فقط بعد ذلك سيتم تلخيص النتائج رسميًا".. مُشيرًا إلى أنه: "من الواضح أن هذا لم يحدث بعد".
وأوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أنه لم يهنئ الفائز في الانتخابات الأمريكية حتى الآن، حيث يجب تسوية جميع القضايا القانونية. وأشار أيضًا إلى أن الكثيرين هنأوا هيلاري كلينتون في عام 2016، رغم أنه تبين بعد ذلك أن دونالد ترامب قد فاز في السباق الرئاسي.
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