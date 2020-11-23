تركيا تمنع القوات الألمانية من تفتيش سفينة شحن متجهة إلى ليبيا "تقرير"

منعت تركيا القوات الألمانية التابعة لبعثة بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي من تفتيش سفينة شحن تركية اشتبهت في أنها تحمل أسلحة إلى ليبيا، حسبما ذكرت صحيفة دير شبيجل اليوم الاثنين، نقلًا عن وزارة الدفاع الألمانية. وذكرت صحيفة "دير شبيجل" إن الجنود الألمان من مبادرة الاتحاد الأوروبي لفرض حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا، والتي يطلق عليها اسم عملية إيريني، صعدوا على متن السفينة التركية، لكنهم اضطروا إلى وقف البحث والانسحاب بعد احتجاج تركيا لدى بعثة الاتحاد الأوروبي. وأضافت أن الجنود الألمان لم يعثروا على أي شيء مريب حتى غادروا السفينة. قال يوسف إريم، محلل السياسة الخارجية في محطة تي آر تي التركية الحكومية، إن السفينة تم تفتيشها دون إذن تركيا.

وقالت تركيا إن سفينة الشحن التابعة لها كانت تحمل مساعدات إنسانية، وأن فريق البحث انتهك القانون الدولي بعدم انتظار الإذن من تركيا. وليبيا منقسمة بين حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس، وحكومة طبرق بقيادة اللواء خليفة حفتر، الحاكم الفعلي لشرق ليبيا وقائد الجيش الوطني الليبي. تقدم تركيا المساعدة العسكرية لحكومة الوفاق الوطني، واتهمت الأمم المتحدة أنقرة بخرق "روتيني وأحيانًا صارخًا'' لحظر الأسلحة المفروض على الدولة الغنية بالنفط في شمال إفريقيا.

واتهمت ألمانيا تركيا، الاثنين، بمنع القوات الألمانية المنتمية إلى مهمة عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي من التفتيش الكامل على سفينة شحن تركية تشتبه في نقلها أسلحة إلى ليبيا، في خطوة قالت أنقرة إنها انتهاك للقانون الدولي.

وقالت وزارة الدفاع الألمانية إن جنودًا من الفرقاطة هامبورغ صعدوا على متن سفينة الشحن التركية، روزلين إيه، بين عشية وضحاها، لكنهم اضطروا إلى التخلي عن الشيكات والانسحاب بعد احتجاج تركيا لدى بعثة الاتحاد الأوروبي، التي أمرت بالتفتيش. وقالت تركيا إن عملية التفتيش في البحر جنوب غربي شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية تنتهك القانون الدولي إذ لم يتم منح الإذن بذلك. ويمثل الحادث مزيدا من الخلاف بين تركيا والاتحاد الأوروبي. وحذر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي من أن العلاقات وصلت إلى "لحظة فاصلة" بشأن التنقيب عن النفط التركي في المياه التي تطالب بها اليونان وقبرص، قائلًا إن العقوبات قد تُفرض الشهر المقبل. كانت الفرقاطة تعمل في البحر الأبيض المتوسط ​​كجزء من مهمة إيريني للاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى منع وصول الأسلحة إلى ليبيا ، حيث تدعم تركيا الحكومة المعترف بها دوليًا في حربها ضد المتمردين المدعومين من روسيا ومصر في شرق البلاد. وقالت تركيا إن السفينة كانت تحمل مساعدات إنسانية ولم يجد الجنود أي شيء مريب، وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية أيضًا إنهم لم يعثروا على أي شيء مريب بحلول الوقت الذي أمروا فيه بالنزول من السفينة. وقالت تركيا إن هامبورج انتهكت القانون الدولي بعدم انتظار الإذن بالصعود إلى الطائرة. فيما أعلنت ألمانيا عن أنها طلبت الإذن، وبعد مرور أربع ساعات دون رد، كان الاعتقاد بأن هناك إذنًا ضمنيًا ممارسة معتادة. ونشرت تركيا لقطات تظهر مسلحين يرتدون زيا عسكريا يحشدون البحارة وأيديهم على رؤوسهم على جسر لما قالت إنه "روسلين أ". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي: "أظهر القبطان تعاونًا وتبادل المعلومات حول شحن السفينة ومسارها، وعلى الرغم من ذلك، صعدت القوات المسلحة من عملية إيريني إلى السفينة ونفذت "مراقبة" استمرت لساعات طويلة".

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