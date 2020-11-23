رد مفاجئ من نتنياهو على أنباء زيارته للسعودية ولقاء محمد بن سلمان

رفض رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، التعليق على أنباء زيارته السرية للمملكة العربية السعودية، ولقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بما يشير إلى عدم صحة تلك الأنباء.
وبحسب وكالة "رويترز" البريطانية، قال نتنياهو ردا على سؤال وجه إليه خلال اجتماع كتلة حزب "الليكود" حول الزيارة: "هل أنتم جادون؟ أصدقائي، طوال عمري لم أعلق على مثل هذه الأمور ولا أنوي البدء في ذلك الآن".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق اليوم أن بنيامين نتنياهو برفقة مدير الموساد يوسي كوهين قام أمس الأحد برحلة سرية إلى مدينة نيوم السعودية، وعقد اجتماعا ثلاثيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.
من جانبه، أكد وزير التعليم الإسرائيلي يوآف جالانت، صحة هذه التقارير، وقال في تصريحات لإذاعة جيش الاحتلال: "حقيقة أن الاجتماع قد عقد وأنه تم الكشف عنه علنا، حتى ولو بشكل شبه رسمي حتى الآن، هو أمر في غاية الأهمية".
في الوقت نفسه نفى وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، صحة التقارير حول الاجتماع المزعوم بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدا أن الاجتماع الذي حصل في مدينة نيوم كان بين مسؤولين سعوديين وأمريكيين فقط.
وأمس الأحد، استقبل الأمير بن سلمان وزير الخارجية الأمريكي في مدينة نيوم، حيث بحثا آخر مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة بشأنها.
وقالت الخارجية الأمريكية إن لقاء الوزير بومبيو مع ولي العهد السعودي في نيوم، خلال زيارته السعودية أمس، كان "مثمرا"، لكن المتحدثين باسم بومبيو رفضوا التعليق على مسألة مشاركة نتنياهو في اللقاء.
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