الهند : تعطيل البرلمان بعد تفشى كورونا فى نيودلهى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، يأتى قرار السلطات الهندية فى الوقت الذى تواجه فيه نيودلهى نقصًا فى عدد أسرة المستشفيات والأطباء مع انتشار الوباء.

وقال مسؤول حكومى: "ستجرى الحكومة مشاورات مع جميع الأحزاب السياسية، وتجعل الدورة الشتوية للبرلمان مع جلسة ميزانية العام المقبل".

وشهدت العاصمة موجة إصابات حادة بفيروس كوررونا، ما عزاه المسؤولون إلى غياب تطبيق إجراءات العزل العام فى المدينة المترامية الأطراف، والتى يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة، رغم تجمع الحشود لحضور احتفالات دينية خلال الأسابيع الماضية.

وكانت العاصمة نيودلهى سجلت، أمس الأحد، أكثر من 6.700 إصابة جديدة، ما يمثل أعلى زيادة يومية بين المدن الكبرى.