الاتحاد الأوروبى : الأيام المقبلة حاسمة فى علاقة التكتل مع تركيا

جدة - نرمين السيد - أنذر الاتحاد الأوروبى تركيا مجددًا، اليوم الإثنين، مؤكدًا بأن الأيام المقبلة ستكون حاسمة مع أنقرة فى ظل استمرار السياسات التركية التى تحول دون خفض التوتر وتؤجج التصعيد فى شرق المتوسط.





وقال المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بيتر ستانو، إن "الاتحاد الأوروبى يرى أن الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة لمستقبل العلاقات بين بروكسل وأنقرة"، فى إشارة للقمة الأوروبية المقررة فى 10 ديسمبر المقبل. وحسبما نقلت وكالة الإيطالية "إكى" للأنباء اليوم الإثنين، أشار ستانو إلى أنه "على هذا الأساس سنرى إذا كنا سنتجه إلى حوار إيجابى أو إلى خيارات أخرى". ومن المرتقب أن تنظر دول الاتحاد الأوروبى خلال القمة الوشيكة، فى التصرفات التركية فى المنطقة، ومدى التزام أنقرة بخفض التصعيد فى شرق المتوسط، ما يسفر عن صياغة لملامح العلاقة مع تركيا.

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