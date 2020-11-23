روسيا تحذر المشاركين باتفاقية الأجواء المفتوحة من تسليم بيانات لأمريكا

جدة - نرمين السيد - حذرت روسيا الدول الأطراف باتفاقية الأجواء المفتوحة، من تسليم بياناتها إلى الولايات المتحدة بعد انسحاب الأخيرة من هذه الاتفاقية، مؤكدة استعداد موسكو لاتخاذ خطوات جوابية صارمة.





وقال رئيس الوفد الروسى المعنى بخوض مشاورات حول مراقبة التسلح فى فيينا قسطنطين غافريلوف، وفقًا لقناة روسيا اليوم، الإخبارية اليوم الاثنين "لقد علمنا مؤخرًا أن واشنطن تلعب لعبة غير نزيهة وراء الكواليس وتطالب حلفاءها بالموافقة على توقيع وثائق ستقوم بموجبها بتسليم بيانات ناتجة عن طلعات المراقبة التى تنفذها فوق روسيا للولايات المتحدة".

وأضاف غافريلوف: "أن واشنطن تطالب بأن يرفض الأوروبيون السماح لروسيا بتنفيذ طلعات المراقبة فوق المنشآت العسكرية الأمريكية فى أوروبا.. إن ذلك انتهاك سافر للاتفاقية.. وإذا رضخت الدول الأطراف المتبقية لمطالب الولايات المتحدة فإن خطواتنا الجوابية الصارمة ستأتى سريعًا".

وأوضح أن موسكو لم تواجه حتى الآن ردود أفعال سلبية من قبل الدول الأوروبية المشاركة فى الاتفاقية على اقتراحها حول تثبيت الالتزامات المتبادلة فى وثيقة صادرة عن اللجنة التشاورية حول اتفاقية (الأجواء المفتوحة)، مؤكدًا أن روسيا تعول على رشد العواصم الأوروبية التى أعربت عن اهتمامها باستمرار عضويتها فى الاتفاقية.

ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية الأحد الماضى بيانًا أكدت فيها بصورة رسمية خروج الولايات المتحدة من اتفاقية "الأجواء المفتوحة"، وهى اتفاقية دولية تسمح للدول الأطراف فيها بتنفيذ تحليقات فوق أراضى الدول المشاركة الأخرى لمتابعة أنشطتها العسكرية.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد أعلن -فى 21 مايو الماضى- نية بلاده الانسحاب من الاتفاقية، بزعم انتهاكها من قبل روسيا، الأمر الذى كانت موسكو تنفيه دوما.