بايدن: أتعهد بأن أكون رئيسا يوحد أمريكا ولا يرى ولايات زرقاء أو...

نشر المرشح الديمقراطي جو بايدن تغريدة على حسابه في "تويتر"، تعهد فيها بأن يكون الرئيس الذي يعمل على توحيد الأمريكيين عوضا عن تفريقهم.
وكتب على "تويتر": "أتعهد أن أكون الرئيس الذي يعمل على توحيد الأمريكيين عوضا عن تفريقهم".
وأضاف: "سأكون رئيسا لا يرى ولايات زرقاء أو حمراء، وسأعمل بكل جهد لكسب ثقة الشعب الأمريكي".
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