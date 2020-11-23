إثيوبيا تعتقل 796 شخصا بتهمة التخطيط لهجمات إرهابية 

ذكرت محطة "فانا" التلفزيونية التابعة للحكومة الإثيوبية، أن الشرطة اعتقلت 796 شخصا للاشتباه في تخطيطهم لهجمات إرهابية في العاصمة أديس أبابا لصالح الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.
ولم يصدر تعليق فوري عن الحكومة الإثيوبية أو الجبهة الشعبية، اللتين تخوضان حربا في إقليم تيغراي بشمال البلاد.
وكان متحدث باسم الحكومة الإثيوبية قال اليوم إن القوات الاتحادية طوقت ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي على مسافة حوالي 50 كيلومترا، وذلك في إطار عملية للإطاحة بالجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.
من جهة أخرى، أعلن متحدث باسم الحكومة الإثيوبية أن جميع الخيارات مطروحة باستثناء إحضار "عصابة" حركة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي إلى طاولة المفاوضات.
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