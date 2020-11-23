مغلقا صفحة ترامب.. بايدن يتعهد بلم شمل الأمريكيين

تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، في تغريدة له اليوم، بأنه سيكون رئيسًا يبحث عن لم شمل الولايات المتحدة لا تفرقتها.

وقال بايدن في تغريدة له عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أتعهد بأن أكون رئيسًا لا يبحث عن الفرقة بل الوحدة. رئيسًا لا يرى ولايات حمراء وولايات زرقاء بل يرى الولايات المتحدة".

وأضاف: "سأعمل من كل قلبي لنيل ثقة جميع الشعب".

وحتى الآن لم يُعلن رسميًا فوز بايدن في الانتخابات الأمريكية، إلا أن جميع وسائل الإعلام الأمريكية أعلنت فوزه في الانتخابات بعد أيام من بدء السباق الانتخابي في 3 نوفمبر أمام الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب.

أما ترامب - الذي يتهم الحزب الديمقراطي بتزوير الانتخابات لصالح بايدن - لم يعترف حتى الآن بهزيمته، مشددًا على عزمه مواصلة الطعون القضائية في نتائج الانتخابات الأمريكية، وذلك على الرغم من سقوط بعض دعاوي حملته بالفعل في بعض الولايات التي تفوق فيها بايدن عليه.

ومن المقرر أن يتسلم بايدن السلطة من ترامب في يناير المقبل، غير أن الأخير يبدو وكأنه لا ينوي المشاركة في مراسم تسليم السلطة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب.