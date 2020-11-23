نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جحيم المطار.. كشف جريمة قطر بحق النساء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بثت التاسعة الأسترالية القناة تحقيق عن الفضيحة التي حدثت في "مطار الدوحة"، حيث تم إخضاع نحو 18 امرأة لانتهاكات جنسية، لحل لغز العثور على رضيع داخل أحد حمامات المطار.

وتعود القصة لـ2 أكتوبر وتسببت في توترات بين قطر وأستراليا وبريطانيا ونيوزيلندا، بعد رفض الدوحة الاعتذار فورا، وفقا لما نقلته قناة "مداد نيوز".

تحدثت الضحية عن لحظات الرعب التي عاشتها على متن الطائرة القطرية، بعد أن تم إنزالها بواسطة قوات أمن قطرية مسلحة، وفحصها جسديا ومهبليا بطريقة وصفت بـ"المهينة".

وحذر الوثائقي من أن الوضع في قطر مخالف لما تروج له عن نفسها، ووصفت قطر بـ"الوجهة الخطرة" وليست آمنة للنساء، ومن غير المقبول أن تكون قطر، التي لا تحترم النساء والضيوف هي المستضيف لكأس العالم 2022.

وعرضت القناة الأسترالية أيضا شهادة القطرية "عائشة القحطاني"، التي تعيش في لندن بعد فرارها بسبب ما تعانيه المرأة في قطر.