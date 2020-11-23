شروط قرض الترميم من وزارة الإسكان السعودية 1442 | دليلك الشامل

شروط قرض الترميم تعتبر من المواضيع التي تحظى باهتمام وأولوية الكثير من المواطنين السعودين، حيث قام بنك التسليف بتقديم قرض الترميم بهدف مساعدة المواطنين المقيمين بالمملكة العربية السعودية من أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط وأصحاب المعاشات على تحمل أعباء الحياة وليتمكنوا من العيش في حياة كريمة قادرين على تلبية احتياجاتهم بأنفسهم، ويأتي ذلك في إطار سعى المملكة العربية السعودية بالتعاون مع وزارة الإسكان السعودية بهدف مساعدة المواطنين السعوديين على إعادة ترميم منازلهم المتوقع سقوطها خاصة في ظل التطورات الحالية التي تمر بها المملكة، لذلك سنتعرف في حيثيات هذا المقال على شروط الحصول على القرض التي وضعها بنك التسليف، كما سنتعرف على طريقة التقديم على القرض إلكترونيًا من المنزل.

قرض الترميم 1442

قرض الترميم هو عبارة عن تمويل مادي قام بنك التسليف والادخار بالمملكة العربية السعودية بتمويل من وزارة الإسكان بتوفيره لكافة المواطنين الحاملين للجنسية السعودية، فمن خلال هذا القرض بإمكان المواطن أن يقوم بترميم المنازل القديمة وإعادة بناؤها من جديد إذا احتاج الأمر، وذلك مع ضرورة توافر شروط قرض الترميم في المواطن المتقدم بطلب للحصول على القرض.

حيث قام بنك التنمية الاجتماعية بتقديم العديد من القروض والتمويلات المصرفية المختلفة مثل قرض الأسرة وقرض الزواج وقرض آهل وغيرها من القروض والمنتجات المالية بهدف مساعدة الأسر الفقيرة وأصحاب الدخل المنعدم أو المنخفض على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة ولتمكنهم من تلبية احتياجاتهم في ترميم المنازل القديمة المتهالكة، كما يقدم البنك العديد من الخدمات الأخرى حيث يقوم البنك بتقديم يد العون لكافة المواطنين المقيمين بالمملكة العربية السعودية من خلال توفير فرص العمل تمكنهم من العيش في حياة كريمة، كما تتركز مهام البنك الأساسية دعم المشروعات الصغيرة أصحاب الحرف المهنية من خلال تقديم القروض المالية لهم وذلك لمساعداتهم علي الاستمرار في مواصلة عملهم مما يساعد في تطبيق رؤية 2030 التي تهدف المملكة العربية السعودية إلى تحقيقها.

شروط قرض الترميم 1442

قام بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بتوفير قرض الترميم بتمويل من وزارة الإسكان والتعمير للأسر السعودية الفقيرة بهدف ترميم البيوت أو إعادة بنائها، ولكن يجب توافر بعض الشروط والأحكام العامة في المواطنين المتقدمين بطلب للحصول على القرض، حيث تتمثل شروط قرض الترميم في الآتي:

ألا يقل عمر المواطن المتقدم بطلب للحصول على تمويل الترميم عن 21 عاماً وألا يزيد عن 70 عاماً .

ضرورة مرور 5 أعوام على الأقل منذ أن تم تشييد المنزل الذي يرغب المتقدم بالطلب في ترميمه.

ضرورة وجود عقود تُثبت ملكية المنزل المراد ترميمه وإعادة بنائه للمواطن المتقدم بطلب للحصول على التمويل.

ضرورة وجود كفيل تابع للمواطن المتقدم بالطلب، ولابد من ألا يزيد عمر الكفيل عن 55 عاماً.

في حالة نقل ملكية المنزل المراد ترميمه إلى شخص آخر، فلابد من مرور عام واحد على الأقل.

أما في حالة نقل ملكية المنزل إلى أحد الأقارب أو الأهل من الدرجة الأولى، فلابد من مرور عامين على نقل الملكية على الأقل تقدير.

لابد أن يكون الشخص الذي تم ملكية البيت إليه أن يكون قريب من الدرجة الأولى كالآباء والزوجات والإخوان.

لابد من تسديد أي ديون أو أقساط لا زالت قائمة على المنزل قبل التقدم بطلب للحصول على القرض.

يجب ألا يزيد قيمة التمويل المالية عن 60 ألف ريال سعودي.

يجب ألا تزيد مساحة العقار المراد ترميمه أو إعادة بنائه عن 1000 متر.

ضرورة حصول العميل الراغب في الحصول على القرض على راتب شهري لا يقل عن 2000 ريال سعودي ولا يتجاوز 10000 ريال سعودي.

لابد من حصول المواطن المتقدم بطلب للحصول علي القرض على رخصة ترميم من البلدية التابعة للمنطقة السكنية التابع لها بداخل المملكة العربية السعودية.

في حالة حصول العميل على قرض الترميم مرة من قبل على نفس العقار الذي يرغب في ترميمه فلا بد من مرور ما لا يقل عن ثمانية أعوام من بداية حصول العميل على التمويل.

وفي حالة توافر كافة الشروط والأحكام السبقة بلا استثناء أي شرط من الشروط فبإمكان أي مواطن أن يقوم بتقديم طلب للحصول على القرض بنجاح.

متطلبات حصول موظف حكومي على قرض الترميم

بعد أن تعرفنا على الشروط العامة التي قام بنك التسليف بوضعها للمواطنين الراغبين في الحصول على قرض الترميم، فسوف نتعرف الآن على الشروط والمتطلبات التي يجب على موظف الهيئة الحكومية بتوفيرها ليتمكن من الحصول على قرض الترميم، تتمثل هذه الشروط والمتطلبات في الآتي:

اشترط البنك على المواطن ضرورة تقديم نموذج خاص بتسليم البريد موقع عليه اسم وتوقيع العميل، بالإضافة إلى وجود اسم وتوقيع وختم موظف البريد على النموذج.

ضرورة إرفاق صورة من بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدم بطلب للحصول على قرض الترميم.

لابد من إرفاق صورة من عقد العقار المراد ترميه موقع من الجهتين (البائع – المشتري).

يشترط على المواطن تقديم صورة من رخصة الترميم التي عليها من البلدية، ولابد من أن تكون سارية المفعول وموقعة من البلدية.

ضرورة إحضار نموذج 104 معبأ بشكل إلكتروني، ومطبوع من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بتقديم طلبات التمويل عبر الحساب الخاص بالمواطن المتقدم بطلب الحصول على القرض، مع ضرورة استيفاء كافة التوقيعات والأختام والإجراءات، ولابد من وجود ختم جهة العمل على النموذج.

ضرورة ألا يتجاوز تاريخ اعتماد نموذج 104 عن 60 يوماً من تاريخ استيفاء كافة التوقيعات والأختام.

ضرورة إرفاق كشف حساب بمفردات راتب المواطن به تفاصيل عن آخر ثلاثة أشهر من تاريخ اعتماد نموذج 104 المختوم من البنك.

ضرورة إرفاق أصل رقم حساب الآيبان البنكي مصدق ومختوم بختم البنك إلى الأوراق التي سيتم تقديمها ضمن طلب الحصول على قرض الترميم.

لا بد من تقديم الأصل من موافقة الصندوق العقاري وتصديقه على قرار منح التمويل خاصة في حالة وجود أي رهن على المنزل المراد ترميمه.

ضرورة تقديم صورة من عقد التمليك خاصة في حالة امتلاك بنك تجاري أو شركة للمنزل المراد ترميمه.

أما بالنسبة في حالة وجود أي شركاء في المنزل المراد ترميمه أو وجود ورثة، فلابد من إرفاق صورة طبق الأصل من الصك الخاص بالورثة.

وفي حالة تنازل هؤلاء الورثة والشركاء عن المنزل لابد من تقديم أصل من النموذج الخاص بالتنازل أو التوكيل تم توقيعه من كافة الإطراف المذكور أسمائهم باعتبارهم من الورثة أو الشركاء.

كما يجب تقديم صورة من هوية كافة الشهود الموقعين على صك التنازل عن المنزل.

قيمة تمويل الترميم

بعد التعرف على شروط قرض الترميم سنتعرف على قيمة القرض التي قام بنك التسليف بتحديدها على حسب نوع المنزل الذي يرغب المواطن في الحصول على القرض لترميمه، حيث تتمثل فئات القرض في الآتي:

تبلغ قيمة التمويل الذي سيحصل عليها المواطن لترميم منزل مبني من الطين حوالي “ 18000 ريال سعودي “.

“. كما تبلغ القيمة المالية المحددة لترميم المنازل الشعبية حوالي “ 30000 ريال سعودي “.

“. كما تصل قيمة التمويل الذي سيحصل علية المواطن السعودي لترميم منزل مبني من الخرسانة إلى حوالي “60 ألف ريال سعودي”.

شروط حصول الأرامل على التمويل من بنك التسليف

تتمثل شروط قرض الترميم للنساء الأرامل المقيمين بالمملكة العربية السعودية في الآتي:

اشترط البنك أن يكون أن يكون الحد الأدنى لراتب المرأة هو 2000 ريال سعودي.

تقديم شهادة تؤكد بأنها هي العائل الوحيد للأسرتها.

لابد من تقديم شهادة إثبات ملكية تفيد بأن المواطنة المتقدمة بالطلب هي المالكة الوحيدة للمنزل.

ضرورة تقديم صورة من ملف الورثة في حالة وجود ورثة مشتركين بالمنزل المراد ترميمه.

شروط قرض الترميم لموظفي القطاع الخاص

تتمثل شروط قرض الترميم بالنسبة لموظفي القطاع لخاص في الآتي:

تقديم صورة من هوية العميل المتقدم بطلب للحصول على القرض، كما يجب تقديم صورة من هوية الكفيل.

ألا يزيد سن العميل عن 70 عاماً، كما يجب ألا يزيد الكفيل عن 55 عاماً

إحضار أصل تعريف الراتب الخاص بالعميل، كما يجب تصديقه من الغرفة التجارية،مع ألا يمر 60 يوماً منذ أن حصل العميل على ملف التعريف.

ضرورة تقديم صورة من عقد المنزل المراد ترميمه ، مع ضرورة إرفاق صورة من رخصة البلدية بالموافقة على ترميم المنزل.

لابد من وجود نموذج 105 معبأ بشكل إلكتروني ومطبوع من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بتقديم طلبات التمويل عبر الحساب الخاص بالمواطن المتقدم بطلب الحصول على القرض، مع ضرورة استيفاء كافة التوقيعات والأختام.

يجب ألا يمر 60 يوماً من تاريخ حصول العميل على النموذج.

ضرورة تقديم تصريح ساري المفعول ببيانات العميل من وزارة الداخلية.

لابد من تقديم أصل بيان التكاليف الخاصة بترميم المنزل.

يجب على المواطن المتقدم بطلب للحصول على القرض تقديم الأصل من شهادة العمر الافتراضي المقدمة من البلدية.

إرفاق صورة من رقم حساب الآيبان البنك مصدق عليها ومختوم بختم بنك التسليف السعودي.

لابد من تقديم صورة من عقد تمليك المنزل خاصة في حالة امتلاك بنك تجاري أو شركة للمنزل المراد ترميمه.

إرفاق صورة من التوكيل أو التنازل الذي قام به الورثة أو الشركاء، مع ضرورة تقديم صور من هوية جميع الشهود الموقعين على صك التنازل والتوكيل.

خطوات التقديم الإلكتروني لقرض الترميم

قام بنك التسليف والادخار السعودي بتوفير خدمة التقديم على قرض الترميم إلكترونيًا بدون الحاجة للذهاب إلى البنك خاصة بعد انتشار فيرس كورونا المستجد، فما على المواطن سوى اتباع الخطوات الآتية:

أولاً يقوم المواطن بالدخول إلى الموقع الرسمي بنك التسليف والادخار السعودي.

بعد ذلك يتطلب من العميل أن يقوم بإنشاء حساب إلكتروني خاص به على الموقع.

ثم يقوم العميل بعد ذلك بتعبئة نموذج الطلب للحصول على القرض، وذلك من خلال إدخال كافة البيانات المطلوبة في الخانات الخاصة بها مع مراجعه البيانات التي تم إدخالها بدقه.

بعد ذلك يقوم المواطن بالتأكد من البيانات التي تم إدخالها ثم يقوم بالضغط على زر “صح”.

ثم يقوم بعد ذلك بالضغط على زر “حفظ”.

بعد ذلك يقوم المواطن بإعطاء تصريح للبنك بهدف طباعة بيانات المواطن المتقدم بطلب للحصول على القرض.

بعد ذلك سيقوم البنك بمراجعة الطلب ثم يقوم بعد ذلك بالبت فيه والموافقة عليه، بعد ذلك سيقوم البنك بإرسال رسالة نصية عبر رقم هاتف العميل تفيد بأنه قد تم الموافقة على طلب العميل للحصول على القرض.

بعد ذلك يقوم العميل بحجز موعد مع البنك، ثم يقوم بالضغط على زر “استمارة موعد البريد”.

بعد ذلك يقوم العميل بإرفاق كافة المستندات والأوراق المطلوبة ثم يقوم بالتوجه إلى أقرب فرع لبنك التسليف ليكمل طلي القرض بنجاح.

بذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة البيانات والمعلومات الهامة حول شروط قرض الترميم العامة، كما تعرفنا على شروط قرض الترميم بالنسبة لموظفي القاع الحكومي وموظفي القطاع الخاص، إلى جانب التعرف على طريقة التقديم على قرض الترميم إلكترونيًا.