خطوات تقديم طلب للحصول علي قرض يصل إلي 60 ألف ريال سعودي بدون فوائد من بنك التنمية الاجتماعية

يعتبر بنك التنمية الاجتماعية أو بنك التسليف والادخار سابقاً من أهم البنوك الحكومية داخل المملكة العربية السعودية وذلك لما يقدمه من خدمات مصرفية تقليدية ومميزه, حيث يقدم بنك التنمية الاجتماعية الكثير من التمويلات المميزة والتي تكون بدون فوائد لمن هم داخل المملكة العربية السعودية وذلك وفقاً لشروط وأوراق محدده, حيث من ضمن هذه التمويلات تمويل الأسرة وتمويل آهل الذي يصلان إلي 60 ألف ريال سعودي ومدة سداد تصل إلى 60 شهراً بدون فوائد, كما يوجد تمويل كنف للمطلقات والأرامل والذي يصل إلى 30 ألف ريال سعودي ومدة سداد تصل إلى 60 شهراً بدون فوائد, لذلك من خلال مقالنا سوف نوضح لكم الشروط والأوراق المطلوبة للحصول تمويل الأسرة والذي يستهدف الأسر الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود والضعيف, لذا إليكم التفاصيل.

الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية

عزيزي المواطن هناك بعض الشروط والأوراق المطلوبة والتي حددتها بنك التنمية الاجتماعية لكي تستطيع الحصول على تمويل الأسرة.