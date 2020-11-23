خطوات تقديم طلب للحصول علي قرض يصل إلي 60 ألف ريال سعودي بدون فوائد من بنك التنمية الاجتماعية

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يعتبر بنك التنمية الاجتماعية أو بنك التسليف والادخار سابقاً من أهم البنوك الحكومية داخل المملكة العربية السعودية وذلك لما يقدمه من خدمات مصرفية تقليدية ومميزه, حيث يقدم بنك التنمية الاجتماعية الكثير من التمويلات المميزة والتي تكون بدون فوائد لمن هم داخل المملكة العربية السعودية وذلك وفقاً لشروط وأوراق محدده, حيث من ضمن هذه التمويلات تمويل الأسرة وتمويل آهل الذي يصلان إلي 60 ألف ريال سعودي ومدة سداد تصل إلى 60 شهراً بدون فوائد, كما يوجد تمويل كنف للمطلقات والأرامل والذي يصل إلى 30 ألف ريال سعودي ومدة سداد تصل إلى 60 شهراً بدون فوائد, لذلك من خلال مقالنا سوف نوضح لكم الشروط والأوراق المطلوبة للحصول تمويل الأسرة والذي يستهدف الأسر الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود والضعيف, لذا إليكم التفاصيل.الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية
عزيزي المواطن هناك بعض الشروط والأوراق المطلوبة والتي حددتها بنك التنمية الاجتماعية لكي تستطيع الحصول على تمويل الأسرة.
- إحضار صورة الهوية الشخصية.
- إحضار صورة السجل التجاري.
- أن يأتي الشخص الراغب في الحصول على التمويل بأصل رقم الآيبان, ولابد أن يكون معتمد ومختوم من البنك.
- إحضار اصل نموذج 104 والمعبأ إلكترونياً من حساب المواطن, ولابد أن يكون مستوفي جميع التوقيعات اللازمة, كما يجب أن يكون معتمد ومختوم من جهة العمل التابع لها ولابد أن يكون قد تجاوز هذا الاعتماد 60 يوم.
- الإتيان باخر ثلاث رواتب قبل نموذج 104 المعبأ إلكترونياً.
- الإتيان بأصل بيانات المتقدم من وزارة الداخلية ولابد أن يكون ساري المفعول.
- الإتيان بأصل بيانات الأبناء الذكور من وزارة الداخلية والتي يكون أعمارهم ما بين 18 عاماً إلي 24 عاماً.
- اصل بيانات الأبناء الإناث والتي تكون أعمارهن ما بين 18 عاماً فما فوق.
- لابد أن يكون الشخص المتقدم للحصول على تمويل الأسرة سعودي الجنسية.
- لابد أن لا يزيد راتب الشخص الراغب في الحصول على تمويل الأسرة عن 12 ألف ريال سعودي.
- لا يجب أن يقل راتب الشخص المتقدم عن ألفين ريال سعودي.
- يجب أن يتراوح عمر المتقدم للحصول على التمويل ما بين 24 عاماً إلي 70 عاماً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات تقديم طلب للحصول علي قرض يصل إلي 60 ألف ريال سعودي بدون فوائد من بنك التنمية الاجتماعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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