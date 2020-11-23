مواعيد قدوم النوات على جميع محافظات جمهورية مصر العربية

مواعيد قدوم النوات على المحافظات، على مدار العام تتعرض بعض محافظات جمهورية مصر العربية للنوات، وتقوم الدولة بتجهيز كل احتياطاتها للتصدي لتلك النوات لحماية المواطنين وممتلكاتهم، وتلقت مناطق سواحل البحر المتوسط إعلان بالطوارئ القصوى من وزارة الري والموارد المائية، حتى تبدأ تلك المناطق بتجهيز كل الاحتياجات المطلوبة للتصدي للنوات، ولذلك قامت وزارة الري بنشر مواعيد النوات التي من المفترض أن تضرب محافظات الجمهورية طوال العام حتى يمكن الاحتياط منها وأخذ كافة الإجراءات والتحذيرات.

مواعيد نوات محافظات مصر

أوضحت وزارة الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية في بيان مواعيد النوات التي ستضرب مصر ومدة بقائها وجاءت كالتالي: