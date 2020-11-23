مواعيد قدوم النوات على جميع محافظات جمهورية مصر العربية

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مواعيد قدوم النوات على المحافظات، على مدار العام تتعرض بعض محافظات جمهورية مصر العربية للنوات، وتقوم الدولة بتجهيز كل احتياطاتها للتصدي لتلك النوات لحماية المواطنين وممتلكاتهم، وتلقت مناطق سواحل البحر المتوسط إعلان بالطوارئ القصوى من وزارة الري والموارد المائية، حتى تبدأ تلك المناطق بتجهيز كل الاحتياجات المطلوبة للتصدي للنوات، ولذلك قامت وزارة الري بنشر مواعيد النوات التي من المفترض أن تضرب محافظات الجمهورية طوال العام حتى يمكن الاحتياط منها وأخذ كافة الإجراءات والتحذيرات.مواعيد نوات محافظات مصر
أوضحت وزارة الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية في بيان مواعيد النوات التي ستضرب مصر ومدة بقائها وجاءت كالتالي:
- في الثاني من يناير أنواء رأس السنة مدتها أربع أيام.
- في الثاني عشر من يناير أنواء الفيضة الكبيرة مدتها ستة أيام.
- في التاسع عشر من يناير أنواء الغطاس مدتها ثلاثة أيام.
- في الثامن والعشرين من يناير أنواء الكرم مدتها سبعة أيام.
- في الثامن عشر من فبراير أنواء الشمس الصغيرة مدتها ثلاثة أيام.
- في الثاني من مارس نوة أنواء السلوم مدتها يومين.
- في التاسع من مارس أنواء الحسوم مدتها سبعة أيام.
- في الثامن عشر من مارس أنواء الشمس الكبيرة مدتها يومين.
- في الرابع والعشرين من مارس أنواء عوة وبرد العجوزة ومدتها ستة أيام.
- في الثالث والعشرين من أبريل رياح الخماسين وتمتد حتى شم النسيم.
- في الثامن عشر من يونيو رياح النقطة ومدتها يومين.
- في الثلاثين من سبتمبر رياح الصليب مدتها ثلاثة أيام.
- في العشرين من أكتوبر رياح الصليبة مدتها ثلاثة أيام.
- في السادس عشر من نوفمبر أنواء المكنسة مدتها أربع أيام.
- في الثاني والعشرين من نوفمبر أنواء باقي المكنسة مدتها أربعة أيام.
- في الثاني عشر من ديسمبر أنواء قاسم مدتها خمسة أيام.
- في التاسع عشر من ديسمبر أنواء الفيضة الصغرى مدتها خمسة أيام.
- في الثامن والعشرين من ديسمبر أنواء عيد الميلاد وتكون غزيرة الأمطار ومدتها يومين.
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