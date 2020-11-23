أخبار اليمن : تحذير من مرض قاتل يهدد البشرية

تحذير من مرض قاتل يهدد البشرية
تحدث عالم الأوبئة الروسي الشهير غينادي أونيشينكو، عن خطر ظهور أمراض خطيرة قاتلة، تهدد البشرية على خلفية انتشار وباء كورونا المستجد.
وقال أونيشينكو، العضو في مجلس الدوما، إنه بسبب القيود المفروضة على الرعاية الطبية الروتينية في العالم، من الممكن تفشي مرض الحصبة، والذي يعتبر وفقا لتصنيف منظمة الصحة العالمية من أخطر الأمراض المعدية في الوقت الراهن. وفقا لروسيا اليوم.
وأشار أونيشينكو، إلى أن الكثير من المؤسسات الطبية بالعالم، أعلنت عن تعليق برامج التطعيم ضد الحصبة للأطفال، ومن بينها معهد مردوخ الأسترالي لأبحاث الأطفال في ملبورن.
وأضاف: "أريد تحذير الدول التي تتخلى حاليا عن الطب الوقائي وعن حملات التطعيم الوطني، من خطر جسيم. هناك خطر تفشي عدوى أكثر خطورة بكثير من كوفيد-19، وفي الطفولة المبكرة".
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