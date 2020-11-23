مصر.. أبو الفتوح ونجل الشاطر على قوائم "الكيانات الإرهابية"

قضت محكمة جنايات القاهرة، الاثنين، بالموافقة على إدراج متهمين بالقضية 1871 لسنة 2019، بقوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات.
وقررت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة الموافقة على طلب نيابة أمن الدولة العليا بإدراج 28 شخصا من المتهمين بالقضية على قوائم الكيانات الإرهابية.
وضمت القائمة المدرجة كل من عبد المنعم أبو الفتوح، ومحمد الباقر، وعلاء عبد الفتاح، والحسن خيرت الشاطر، وأحمد أبو بركة، ومحمد الباقر، ومصطفى حجازي، وعبد الرازق المليجي، ومحمد مبروك، وأيمن رشاد، وحسن البرنس، ومحمد أبو السعود، وعبده حسونه، وأحمد نصر، ومصطفى أشرف.
وبحسب قرار المحكمة يكون الإدراج بقوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار.
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