"مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي" يؤكد تجريم تنظيم الإخوان

أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعواه، معتبرا جماعة الإخوان "تنظيما إرهابيا".
وخلال اجتماع مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي الدوري، الاثنين، برئاسة الشيخ عبد الله بن بيّه، أعلن المجلس "تأييده الكامل" للبيان الصادر عن هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، الذي يأتي مؤكدا لما سبق أن صدر عن حكومتي الإمارات والسعودية، من اعتبار جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا.
وأضاف: "وذلك لما عرف عن هذه الجماعة من منازعة لولاة الأمور وشق عصا الطاعة وما خرج من عباءتها من جماعات التطرف والعنف"، وفق ما ذكرت وكالة "وام".
ودعا المجلس جميع المسلمين إلى "نبذ الفرقة والابتعاد عن الانتساب أو التعاطف مع مثل هذه الجماعات، التي تعمل على شق الصف وإشعال الفتنة وسفك الدماء".
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