خلال يوم.. بريطانيا تسجل 15450 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الاثنين، تسجيل 206 حالات وفاة و15,450 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقالت الصحة البريطانية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في البلاد ارتفع إلى 1,527,495 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 55,230 حالة وفاة.
وتحتل بريطانيا المركز الأول في قارة أوروبا من حيث حصيلة الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا.
وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أعلن في وقت سابق من اليوم، عن فرض إجراءات جديدة للحد من تفشي فيروس كورونا.
وقال جونسون في جلسة أمام البرلمان: "لن نستبدل الإجراءات الوطنية بإجراءات مجانية للجميع... سنعود بدلا من ذلك إلى نهج إقليمي متدرج، ونطبق أشد الإجراءات حيث ينتشر الفيروس".
وأضاف أن "مستويات الإصابة بفيروس كورونا بحاجة إلى أن نتخذ نهجا يكون أكثر صرامة. التقدم العلمي سيسمح بتخفيف القيود، إلا أننا لم نصل إلى هذه المرحلة بعد".
وتابع "علينا أن نجتاز مرحلة الشتاء دون أن يخرج الفيروس عن السيطرة"، مشيرًا إلى أن "الإجراءات ستنتهي في الثاني من ديسمبر، وسيكون مسموحا لصالات الرياضية والمتاجر ومحلات العناية الشخصية أن تفتح أبوابها".
وأوضح جونسون أنه "من دون اتخاذ إجراءات معقولة، سنكون أمام زيادة جديدة بعدد الإصابات".
وأعلنت جامعة أكسفورد، وشركة أسترازينيكا، في وقت سابق من اليوم، عن تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا أثبت فعاليته بنسبة 90%.
وأظهرت تجارب للجامعة والشركة استجابة قوية في مناعة أفراد بالغين في العقد السادس أو السابع من العمر.
ويحيي هذا الآمال في أن اللقاح قد يحمي أفراد هذه الفئات العمرية الذين هم أكثر عرضة لخطر الفيروس.
ويقول الباحثون إن نتائج المرحلة الثانية من اختبار اللقاح، التي شارك فيها 560 متطوعًا بالغًا يتمتعون بصحة جيدة، جاءت "مشجعة"، مضيفين أنهم يختبرون أيضا إن كان اللقاح يستطيع وقف ظهور فيروس كورونا لدى الأشخاص، وذلك في إطار تجارب المرحلة الثالثة.
وعلق رئيس الوزراء البريطاني على تلك الأنباء قائلًا إنها أنباء مثيرة ولا تصدق، لكنه أشار إلى أنه "لا يزال أمامنا المزيد من الخطوات من أجل ضمان سلامة اللقاح".
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