إصابة ضابط و4 جنود روس ضمن قوات حفظ السلام في إقليم كاراباخ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إصابة ضابط و4 ضباط روس ضمن قوات حفظ السلام في انفجار لغم بإقليم كاراباخ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان.

وقالت الدفاع الروسية في بيان، إن جندي أذربيجاني قُتل وأُصيب 4 جنود روس وضابط روسي، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وأوضح البيان أن الضابط الروسي تم نقله إلى مستشفى في العاصمة الأذربيجانية باكو، وحالته مستقرة.

وأشار البيان إلى أن الحادث وقع بالقرب من ماداجيز، عندما كانت مجموعة من قوات حفظ السلام الروسية، وممثلين عن القوات المسلحة الأذربيجانية وقوات الطوارئ في كارباخ واللجنة الدولية للصليب الأحمر تبحث عن جثث القتلى في الإقليم.

وفي سبتمبر الماضي، تبادلت كل من أرمينيا وأذربيجان بعضهم البعض بتصعيد النزاع في إقليم كاراباخ، المستمر منذ نهاية الثمانينيات، حيث اتهم الطرفان بعضهما البعض بالبدء في إطلاق النار وتجاوز خطوط التماس بينهم داخل الإقليم.

وفي 10 نوفمبر الماضي توسطت روسيا لتوقيع وقف إطلاق النار بين باكو ويريفان، على أن يتم نشر قوات حفظ سلام روسية داخل الإقليم لمنع تصادم قوات البلدين مرة أخرى.

و أصدر الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس الحكومة الأرمنية، نيكول باشينيان، بيانا حول وقف إطلاق النار وكل الأعمال القتالية بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم كاراباخ، مع توقف قوات الجانبين على مواقعها.

واتفق الزعماء الثلاثة على انتشار قوات روسية لحفظ السلام على خط التماس بين الطرفين في كاراباخ، وكذلك على طول "ممر لاتشين" الرابط بين أرمينيا والإقليم.

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية اليوم الجمعة، دخول القوات الأذربيجانية إلى منطقة أغدام بمحيط إقليم كاراباخ تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار.

كانت أذربيجان وأرمينيا قد وقعتا الأسبوع الماضي اتفاقا برعاية روسيا، وضع حدًا لأسابيع من المواجهات الدامية في كاراباخ، المنطقة الانفصالية في أذربيجان ذات الغالبية الأرمنية.

وأعلنت أرمينيا أن اكثر من 2300 من جنودها قتلوا في الحرب مع أذربيجان على منطقة كاراباخ المتنازع عليها بين الدولتين.