ضحايا كورونا.. 50 ألف وفاة في إيطاليا بسبب الفيروس القاتل

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الاثنين، تسجيل 630 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مقارنة باليوم السابق الذي سجلت فيه 562 حالة وفاة.

وأشارت الصحة الإيطالية إلى أن إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا تخطت حاجز الـ 50 ألف حالة وفاة ليصل إلى 50,453 حالة وفاة، وفقًا لوكالة "رويترز".

وأكدت الصحة الإيطالية تسجيل 22,930 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مقارنة بـ 28,337 إصابة تم تسجيلها خلال اليوم السابق، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة بالمرض إلى أكثر من مليون و400 ألف و32 إصابة.

وكشفت الصحة الإيطالية عن إجراء 148,945 فحصًا للكشف عن فيروس كورونا، مقارنة بـ 188,747 كشفًا أجرته خلال اليوم السابق.

وحسب بيانات الصحة الإيطالية، فإن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات الإيطالية بلغ 34,697 مصابًا، حيث ارتفع العدد بمقدار 418 مصابًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مقارنة بارتفاع قُدر بـ 216 مصابًا في اليوم السابق.

ودخل غرف العناية المركزة خلال المدة نفسها 43 مصابًا إضافيًا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3810 مصابين.

ويعتبر إقليم لومباردي الشمالي هو أكثر الأقاليم الإيطالية تضررًا من الجائحة، إذ سجل خلال الـ 24 ساعة الماضية 5289 إصابة جديدة بالمرض.

وأصبحت إيطاليا سادس دولة على مستوى العالم، يتخطى فيها عدد الوفيات حاجز الـ 50 ألفًا والثانية في قارة أوروبا بعد بريطانيا.

وأعلن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتزا، أمس، أنّ إيطاليا، إحدى أكثر الدول تضررا من جائحة كورونا، تخطط لإطلاق حملة تلقيح ضخمة في يناير المقبل.

وأوضح سبيرانتزا في اجتماع للصيادلة أن حملة التطعيم "ستبدأ في نهاية يناير حين نأمل في الحصول على الجرعات الأولى". مضيفا: "ستكون هذه الحملة من دون سابق مثيل وستتطلب تعبئة غير عادية للموارد".