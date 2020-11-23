خلاف بين تركيا وروسيا بسبب أذربيجان .. وخطة موسكو لإقصاء أنقرة من الناتو

قال مصدر تركي إن تركيا وروسيا على خلاف بشأن رغبة أنقرة في إقامة نقطة مراقبة عسكرية مستقلة على أراضي أذربيجان، بعد أن اتفقا هذا الشهر على مراقبة وقف إطلاق النار في منطقة ناجورنو قرة باخ.

وبحسب وكالة "رويترز" البريطانية، اتفقت تركيا وروسيا بالفعل على إنشاء مركز مشترك في المنطقة لمراقبة وقف إطلاق النار في 10 نوفمبر الحالي، والذي أنهى أسابيع من القتال بين القوات الأذربيجانية والقوات الأرمينية في الجيب.

ناجورنو قرة باخ معترف بها دوليًا كجزء من أذربيجان ولكن يسكنها الأرمن العرقيون، وتتضمن اتفاقية وقف إطلاق النار، التي حاصرت مكاسب أذربيجان الإقليمية من القتال، نشر حوالي 2000 جندي حفظ سلام روسي في ناجورنو قرة باخ.

ولا يزال يتعين على المسؤولين الروس والأتراك الاتفاق على معايير آلية المراقبة، لكن تركيا، وهي حليف قوي لأذربيجان، تريد أيضًا من مركز المراقبة المستقل الخاص بها تعزيز نفوذها في منطقة تعتبرها أساسية لأمنها.

وقال المصدر التركي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، "إن الخلاف الأكبر في الرأي الآن هو نقطة المراقبة التي ستقيمها تركيا على أراضي أذربيجان".

تعتقد روسيا أنه من غير الضروري لتركيا إنشاء نقطة مراقبة في المنطقة مستقلة عن المركز المشترك. ومع ذلك، هذا ضروري لتركيا.

وقال المصدر إن المحادثات ستستمر في موسكو وإن تركيا تتوقع في النهاية التوصل إلى حل وسط مع روسيا.

ولم يصدر تعليق فوري على الأمر من روسيا أو أرمينيا أو أذربيجان.

وتدعم تركيا أذربيجان، التي تربطها بها علاقات عرقية وثقافية وثيقة، منذ بدء نزاع ناجورنو قرة باخ قبل ما يقرب من 30 عامًا،بلالبا وطالبت بانسحاب القوات الأرمينية من جميع الأراضي الأذرية.

وقالت فرنسا الأسبوع الماضي إنها تريد إشرافًا دوليًا على تنفيذ وقف إطلاق النار، خوفًا من أن تتوصل روسيا وتركيا إلى اتفاق لعزل القوى الغربية عن محادثات السلام المستقبلية.

على جانب آخر، قال المؤرخ والدبلوماسي السابق جيرارد ليباريديان لصحيفة "أحوال" التركية إن تحرك روسيا في ناجورنو قرة باخ قد يكون جزءًا من حملة دبلوماسية ناجحة لزيادة فرص فصل تركيا عن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وشنت أذربيجان هجوما عسكريا لاستعادة المنطقة من الجماعات الأرمينية الشهر الماضي، مما أعاد إشعال نزاع طويل الأمد حول المنطقة المتنازع عليها.

وقال ليبارديان إن الخطوة سمحت لروسيا بتعزيز علاقاتها مع كل من أذربيجان وتركيا، مع استبعاد الناتو والغرب.

قدمت تركيا العضو في الناتو دعمًا عسكريًا كبيرًا لأذربيجان، واكتسبت مزيدًا من النفوذ في بلد يُنظر إليه تقليديًا على أنه داخل مجال النفوذ الروسي. لكن ليباريديان قال إن روسيا لم تعد تعتبر تركيا تهديدا كبيرا كما فعلت في السابق.

وقال: "تركيا لا تمثل ما كانت تمثله قبل 10 أو 15 عامًا: ثاني أقوى جيش في الناتو في تحالف كامل مع المصالح الغربية في كل مكان".

وستنشر قوة حفظ سلام روسية قوامها 2000 جندي في المنطقة بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة موسكو في وقت سابق من هذا الشهر. وقال ليباريديان إن القوات التركية لن تشارك على الأرض ، لكن روسيا لا تستطيع الاعتراض على منح أذربيجان للجيش التركي دورًا في مراقبة وقف إطلاق النار.

وقال: "صمت تركيا عندما تم التوقيع على وقف إطلاق النار وبقائها خارج الأمر يقودني إلى الاعتقاد بأن هذا كان تفاهمًا (سابقًا) بين أذربيجان وتركيا".

وقال ليبارديان ، من وجهة نظر تركيا ، كانت النتيجة الإجمالية نجاحًا في كسب نفوذ أكبر في جنوب القوقاز. وقال إن "تركيا لعبت أوراقها بشكل جيد للغاية وخطت خطوة أبعد من علاقاتها مع أذربيجان". "إذا جاءت تركيا (إلى المنطقة) بجيش ، فلا أحد يستطيع الاعتراض".

وقال ليباريديان إن روسيا عززت أيضًا موقعها في المنطقة ، حيث منح وقف إطلاق النار موسكو السيطرة على ممر لاتشين ، طريق الإمداد الحيوي لناجورنو قرة باخ. وقال "هذا يعني أنه يمكنك إثارة الاضطرابات وزعزعة الاستقرار (في كل من) أذربيجان وأرمينيا".

وقال ليباريديان إن الكثير سيعتمد على عدد الأرمن الذين سيعودون إلى ناجورنو قرة باخ. "روسيا ستكون مهتمة بعودة الأرمن، لأنه إذا لم يكن هناك أرمن، فلن تكون هناك حاجة لقوات حفظ سلام روسية.

وحتى الصراع الأخير ، كانت ناجورنو قرة باخ تُحكم داخل حدود أذربيجان من قبل إدارة مستقلة يقودها الأرمن. لكن ليباريديان قال إن وضع الأرمن في ناجورنو قرة باخ من المرجح الآن أن يتغير.