نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأردن بصدد شراء ثلاجات خاصة لحفظ لقاحات كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الصحة الأردني نذير عبيدات عن نية الحكومة شراء ثلاجات خاصة لحفظ لقاحات كورونا، مؤكدا أخذ كافة الاستعدادات اللازمة لوصول اللقاح.

وقال عبيدات إن الشركة الصانعة للقاحات ستقوم بتوصيل اللقاح للأردن بدرجة حرارة باردة، وسيكون هناك طريقة لحفظ اللقاحات لـ6 أشهر.

وأضاف أن اللقاح يحتاج الى درجة حرارة 80 تحت الصفر.

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في الأردن إلى 188410 فيما تم تسجيل 2302 حالة وفاة.