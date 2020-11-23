نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متابعة لجولة اعادة انتخابات 2020.. رئيس بعثة الجامعة العربية يلتقي بمحافظ الاسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار متابعة بعثة جامعة الدول العربية لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ في المرحلة الاولى لجولة الاعادة استقبل اليوم الاثنين اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية السفير احمد رشيد خطابي الامين العام المساعد، رئيس البعثة، والوفد المرافق له .

وقد شكل اللقاء مناسبة لاطلاع البعثة على الترتيبات التنظيمية والامنية والصحية المتخذة لتيسير إدلاء الناخبين باصواتهم في ظروف جيدة ، في ظل جائحة "كورونا "، وعلى آليات عمل غرفة العمليات التي تضم ممثلي كافة القطاعات والاجهزة المختصة، و تتبعها لسير الاقتراع الذي يجري في خمس دوائر انتخابية بالمحافظة التي يتنافس فيها 26 مرشحا على 13 مقعدا.

وبموجب مقتضيات الاتفاق المبرم في 9 اغسطس 2020 بين جامعة الدول العربية والهيئة الوطنية للانتخابات يحق للبعثة التنقل بكل حرية في جميع انحاء جمهورية مصر العربية واداء مهمتها في المتابعة والملاحظة, بتجرد ودون انحياز , في افق رفع تقرير عند انتهاء مهمتها للهيئة المذكورة .