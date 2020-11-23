مناهج التعليمية الجديدة والإعلان عنها وطريقة الاختبارات النهائية

اعداد المناهج الدراسية الجديدة التعليمية في المملكة السعودية ويفصل اسبوع واحد عن انتهاء فترة التعليم عن التي أقرتها وزارة التعليم السعودي في المملكة بعد التي تم إقرارها في الفصل الدراسي الأول الخاص بالتعليم عن بُعد، وقد تم البدء بتقييم العملية التعليمية في السعودية ليتم النظر إلى مدى استمرار التعليم عن بُعد حفاظاً على صحة الطلاب وعلى أمن وسلامة المجتمع السعودي فيما تمر به المملكة من وقت عصيب خلال الفترة السابقة وذلك عن طريق منصة مدرستي الافتراضية فيما تبقى من الفصل الدراسي الأول أو العودة للتعليم والمناهج الجديدة، حتى يتم السماح للوزارة التعليمية من رفع التقارير إلى الجهات العليا المختصة، لإصدار أمر سامي بذلك لتحديد آلية وطريقة الدراسة في المملكة السعودية في الترم الثاني.

آلية التعليم عن بُعد في السعودية

قامت بعض المصادر التعليمية بالكشف عن مناهج دراسية جديدة في الآونة الأخيرة من خلال تصريحات صحفية، حيث أن الوزارة قد كشفت مصادرها عن تقييم العملية التعليمية بعد مرور فترة من الوقت قدرها 5 أسابيع من السبعة أسابيع التي تم تحديدها من قبل الجهات المختصة للدراسة عن بعد بسبب بقاء واستمرارية انتشار الوباء فيروس كورونا المستجد، حيث أقرت الوزارة بإستمرار التعليم عن بُعد لما تبقى من أسابيع الفصل هذا التيرم، حيث أكد وزير التعليم السعودي أن المستقبل الذي ينتظرنا في التعليم عن بعد كبير جدًا وقدم تقارير بذلك مستنداً إلى التقدم التكنولوجي الملحوظ،على أن نخطط لمستقبل برؤية جديدة وملحوظة و مختلفة وبطريقة مُبشرة.

طرق وآلية الاختبارات النهائية

قامت وزارة التعليم السعودي باعتماد آلية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول في المملكة العربية السعودية لطلاب وطالبات التعليم العام في المملكة، في إطار أهمية قياس وتقويم نواتج التعلم، والعمل على تحسينها بشكل مستمر، بما يتوافق مع تطبيق التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، على أن تكون وفق الضوابط الآتية: