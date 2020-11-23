"الصحة العالمية" تعلن كم يحتاج العالم من أجل اللقاحات

شدد مدير منظمة الصحة العالمية، الاثنين، على أن هناك "حاجة ماسة" إلى 4.3 مليار دولار لخطة عالمية لمشاركة لقاحات فيروس كورونا المستجد.

ولفت تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إلى وجود "خطورة من سحق الفقراء والضعفاء" خلال التدافع للحصول على لقاحات "كوفيد-19"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز. ووقعت عشرات الدول على خطة اللقاحات العالمية المعروفة باسم "كوفاكس" التي وضعتها منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافي"، لتوفير جرعات اللقاح لدول لا يمكنها تحمل تكاليفه بطريقة أخرى. وحتى الآن، جمعت 5 مليارات دولار، بما فيها أكثر من 500 مليون يورو (600 مليون دولار) من ألمانيا.

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