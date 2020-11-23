مقتل عسكرى وإصابة 5 من قوات حفظ السلام بانفجار لغم فى قره باغ

وجاء فى بيان وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين: "انفجر لغم فى منطقة مداغيز، ما أسفر عن إصابة أحد ضباط حفظ السلام الروس بجروح، كما لقى أحد عسكريى القوات المسلحة الأذربيجانية مصرعه، وأصيب 4 من العاملين التابعين لوزارة الطوارئ فى قره باغ بجراح متفاوته".
وأضاف البيان : "تم نقل الضابط الروسى إلى أحد المستشفيات فى مدينة باكو حيث يتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة، ولا توجد خطورة على حياته".
ووقعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار فى ناجورنى قره باغ، دخل حيز التنفيذ فى الـ 10 من نوفمبر الجارى.
وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمنية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس فى قره باغ والممر الواصل بين أراضى أرمينيا وقره باغ.
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