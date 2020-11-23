اعتقال 796 شخصا فى إثيوبيا بتهمة التخطيط لهجمات إرهابية

ولم يصدر تعليق فورى عن الحكومة الإثيوبية أو الجبهة الشعبية، اللتين تخوضان حربا فى إقليم تيجراى بشمال البلاد.
وكان متحدث باسم الحكومة الإثيوبية قال اليوم إن القوات الاتحادية طوقت ميكيلى عاصمة إقليم تيجراى على مسافة حوالى 50 كيلومترا، وذلك فى إطار عملية للإطاحة بالجبهة الشعبية لتحرير تيجراى.
من جهة أخرى، أعلن متحدث باسم الحكومة الإثيوبية أن جميع الخيارات مطروحة باستثناء إحضار "عصابة" حركة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى إلى طاولة المفاوضات.
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