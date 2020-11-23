رسالة من السلطان هيثم بن طارق إلى رئيس موريتانيا .. تفاصيلها

بعث السُّلطان هيثم بن طارق برقـية تعـزية ومواسـاة إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، في وفـاة المغفور له الرئيس الموريتاني الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
و أعرب السلطان فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته للرئيس وللشعب الموريتاني الشقيق، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
و أعلنت الرئاسة الموريتانية، في بيان مقتضب، اليوم الاثنين الحداد الوطني لمدة 3 أيام إثر وفاة الرئيس الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله عن عمر ناهز 82 عاما.
وجاء في البيان "أعلنت رئاسة الجمهورية عن حداد لمدة 3 أيام على عموم التراب الوطني وذلك إثر وفاة المغفور له بإذن الله الرئيس الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله الذي وافاه الأجل المحتوم ليل الإثنين".
وتوفي سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، الذي يعتبر الرئيس السابع لموريتانيا، ليل الأحد/الاثنين، في العاصمة نواكشوط إثر وعكة صحية مفاجئة.
وكان ولد الشيخ عبد الله تولى رئاسة موريتانيا في الفترة من 19 أبريل 2007 حتى السادس من أغسطس 2008.
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