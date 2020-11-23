جونسون يعد البريطانيين بانتهاء قيود أزمة كورونا قريبا

وعد رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" بأن القيود المتعلقة بفيروس كورونا ستنتهي في 2 ديسمبر، مشيرًا إلى أنه يمكن تقليلها إلى حد كبير بفضل التقدم العلمي فيما يتعلق بعلاج كوفيد 19 المستجد واللقاحات المطورة.

وذكرت وسائل الإعلام في وقت سابق، أن قيود الحجر الصحي الشاملة في جميع أنحاء المملكة المتحدة قد تنتهي في وقت قبل حلول عيد الميلاد حتى تتمكن العائلات البريطانية من السفر إلى دول "القائمة الحمراء" عالية الخطورة لزيارة الأقارب.

وعد رئيس الوزراء بإنجاح عملية الرعاية الصحية العام المقبل، واعترف بأن البلاد "لم تصل بعد الى ذروة الازمة"، مضيفًا أن "كورونا سينتهي قبل عيد الميلاد".

وحاليًا، تطالب السلطات البريطانية من الأشخاص الذين حصلوا على نتيجة إيجابية لاختبار كوفيد 19 في المملكة المتحدة البقاء في المنزل لمدة 10 أيام، بينما يجب أن يبقى "الأشخاص المخالطون" في المنزل لمدة أسبوعين.

وفي المملكة المتحدة، ارتفعت الأسهم في تعاملاتها صباح يوم الاثنين، بعد أن تلقى المستثمرون أخبارًا مشجعة بشأن لقاحات وعلاجات كوفيد 19، ما عزز الآمال في أن يتم التعامل مع الوباء وتداعياته الاقتصادية قريبًا.

ووفقًا لحكومة المملكة المتحدة، وفقا لتحديث إحصائيات، تم استبعاد 141 حالة وفاة منشورة مسبقًا خلال 28 يومًا في إنجلترا من البيانات المنشورة في 21 نوفمبر.

وتم تصحيح هذه المشكلة للبيانات المنشورة في 22 نوفمبر، والتي تتضمن الوفيات بسبب كورونا التي تم حذفها أمس من العدد الإجمالي واليومي للوفيات المبلغ عنها حديثًا.

وذكرت صحيفة تليجراف البريطانية في وقت سابق من اليوم أن قيود الحجر الصحي الشاملة في بريطانيا قد يتم وقفها بالبلاد في الوقت المناسب لعيد الميلاد حتى تتمكن العائلات من السفر إلى أي مكان، بما في ذلك دول "القائمة الحمراء" ، لرؤية أقاربهم.

وقالت هيئة تنظيم الطب في بريطانيا يوم الاثنين إنها من المقرر أن تتخذ قرارًا نهائيًا بشأن لقاح كوفيد 19 الخاص بشركة فايزر وبيونتيك "في أقصر وقت ممكن"، بمجرد تلقيها بيانات شاملة حول التطعيم الجديد.

وقال جون راين، الرئيس التنفيذي لوكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا "إن مهمتنا الآن هي إجراء تقييم صارم لهذه البيانات والأدلة المقدمة بشأن سلامة اللقاح وجودته وفعاليته".

ومضت لتقول إنه نظرًا لأننا "تلقينا هذه البيانات من خلال مراجعة متجددة" ، فقد بدأت هيئة الرقابة بالفعل في تحليلها ، ووعدت باتخاذ القرار "دون المساومة على دقة مراجعتنا".