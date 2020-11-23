أفادت تقارير أن نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، الفائز المفترض لوسائل الإعلام في الانتخابات الأمريكية لعام 2020، سيرشح نائب وزير الأمن الداخلي السابق (DHS) أليخاندرو مايوركاس ليكون اختياره لوزير الأمن الداخلي في إدارته المتوقعة.
ونقلًا عن مكتب بايدن الانتقالي، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم الاثنين أن المرشح الديمقراطي للرئاسة يعتزم ترشيح مايوركاس، وهو مسؤول زميل في عهد أوباما، لمنصب وزير الأمن الداخلي.
وإذا تم تأكيد ذلك، سيكون مايوركاس أول لاتيني يترأس تلك الوزارة.
ومن المقرر أن يصدر بايدن هذا الإعلان - وأكثر - خلال خطاب يلقيه يوم الثلاثاء من ويلمنجتون بولاية ديلاوير.
وستُرشح ليندا توماس جرينفيلد، المخضرمة في السلك الدبلوماسي الأمريكي ، والتي شغلت منصب مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية بين 2013، كسفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل | بايدن يرشح أول لاتيني في تاريخ الولايات المتحدة وزيرا للأمن الداخلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.