عاجل | بايدن يرشح أول لاتيني في تاريخ الولايات المتحدة وزيرا للأمن الداخلي

أفادت تقارير أن نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، الفائز المفترض لوسائل الإعلام في الانتخابات الأمريكية لعام 2020، سيرشح نائب وزير الأمن الداخلي السابق (DHS) أليخاندرو مايوركاس ليكون اختياره لوزير الأمن الداخلي في إدارته المتوقعة.

ونقلًا عن مكتب بايدن الانتقالي، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم الاثنين أن المرشح الديمقراطي للرئاسة يعتزم ترشيح مايوركاس، وهو مسؤول زميل في عهد أوباما، لمنصب وزير الأمن الداخلي.

وإذا تم تأكيد ذلك، سيكون مايوركاس أول لاتيني يترأس تلك الوزارة.

ومن المقرر أن يصدر بايدن هذا الإعلان - وأكثر - خلال خطاب يلقيه يوم الثلاثاء من ويلمنجتون بولاية ديلاوير.

وستُرشح ليندا توماس جرينفيلد، المخضرمة في السلك الدبلوماسي الأمريكي ، والتي شغلت منصب مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية بين 2013، كسفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.