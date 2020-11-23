عاجل |اشتعال النار في طائرة ركاب بريطانية على أرض مطار فالنسيا .. فيديو

اشتعلت النيران في طائرة بوينج 747 تابعة للخطوط الجوية البريطانية في مطار إسباني وفقا لما رصده مقطع فيديو يظهر دخانًا يتصاعد من منطقة قمرة القيادة بينما يندفع رجال الإطفاء لإخماد الحريق.
وقامت برحلتها الأخيرة إلى كاستيلون في إسبانيا في أغسطس الماضي لإلغائها من قبل شركة "اي كيوبس" ومقرها في ويلز.
ووقع الحادث في مطار كاستيلون، شمال فالنسيا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، اليوم الاثنين
وقالت سلطات المطار إنه لم تقع إصابات وتم احتواء الحريق.
وأظهر مقطع فيديو دخانًا يتصاعد من ثقوب في الجانب الأيمن من جسم الطائرة خلف نوافذ قمرة القيادة مباشرة ، على الرغم من أن مصدر الحريق لم يتأكد بعد.
وقامت بوينج 747-400، برحلتها الأخيرة في أغسطس 2020 بعد أن أعلنت الخطوط الجوية البريطانية عن إيقاف تشغيل جميع طائراتها الجامبو البالغ عددها 31 طائرة.
وكان من المقرر أن يتم إلغاؤها من قبل شركة اي كيوبس التي تتخذ من ويلز مقراً لها في منشأتها في كاستيلون.
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