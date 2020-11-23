بالأسماء.. بايدن يعلن تشكيل الإدارة الأمريكية الجديدة |تعرف عليها

أعلن فريق الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، اليوم الاثنين، عن تشكيل الإدارة الأمريكية الجديدة التي ستتولى إدارة البلاد بعد وصول بايدن إلى البيت الأبيض في 20 يناير المقبل.

وبحسب ما جاء على موقع فريق بايدن الانتقالي، فإن بايدن أسند الحقائب الوزارية الآتية إلى هؤلاء الأشخاص:

- وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، جون كيري سيكون مستشارا خاصًا لبايدن لشئون المناخ

- نائب مستشار الأمن القومي السابق، أنطوني بلينكن في منصب وزير الخارجية

- المستشار السياسي بحملة بايدن، جيك سوليفان في منصب مستشار الأمن القومي الأمريكي

-مساعد وزير الخارجية لشؤون إفريقيا السابقة، ليندا توماس جرينفيلد في منصب السفيرة الأمريكية الدائمة بالأمم المتحدة

- نائبة مستشار الأمن القومي السابق، أفريل هينز، في منصب مدير المخابرات الوطنية

- أليساندو مايوركاس في منصب وزير الأمن الداخلي

ومن المقرر أن يتولى بايدن السلطة في 20 يناير المقبل بعد إعلان فوزه رسميًا في الانتخابات الأمريكية، غير أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يبدو وكأنه لن يشارك في مراسم نقل السلطة إلى بايدن، لأنه يرى أن الانتخابات تم تزويرها لصالح بايدن من قبل الديمقراطيين.