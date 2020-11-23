تردد قناة الوسام الجديد أخر تحديث على عرب سات ونايل سات

يمكنك الآن الحصول على تردد قناة الوسام Al Wesam TV السعودية الشهيرة هذه القناة الوطنيـة الاجتماعية التراثية حيث اتخذت ( نبض الوطن بروح المجتمع ) شعار لها , تحاول هذه القناة أيصال رسالة إلى الجمهور عن باقي القنوان الأخري مالك القناة هو الإعلامي علي الأحمري ، قناة الوسام تقدم محتوى اجتماعي تراثي يراعي كل تقاليد وعادات المجتمع السعودي , بدء بث القناة في 2015 , وتم أعلان القناة على النايل سات في عام 2017.

يمكنك أيضاَ متابعة القناة عبر الأنترنت حيث تقدم القناة خدمة البث على اليوتيوب ومن خلال المواقع البث الأخري , بالإضافة تتيح القناة البث على قمر النايل سات وعرب سات أيضاَ بدون مشاكل أو انقطاع البث , هذه القناة هي احد أعمال شركة ( التصاميم الحديثة للإنتاج الإعلامي ) التي لديها خبرة واسعة وكبيرة في المجال الإعلامي .

تتميز هذه القناة في بث من المملكة العربية السعودية وتتفن في إظهار جمال وحضارة المملكة العربية السعودية من حيث المجتمع السعودي والتراث التقليدي والعادات , تتميز أيضاَ بنقل صورة جيدة عن المجتمع في الداخل والخارج , وهو ما جعل عُشاق هذا التراث يحرصون على متابعة القناة بشكل مستمر , واستطاعت أن تجذب انتباه الملايين من المتابعين منذ إنشاؤها.

يمكنك الحصول على قناة الوسام عبر تسجيل البيانات الأتية في المستقبل الخاص بك .

تردد قناة الوسام على النيل سات

يتميز القمر الصناعي نايل سات وهو القمر الصناعي الخاص بدولة مصر ولكنه يظهر في جميع الدول العربية وخاصة السعودية وهو قمر يضم الكثير من القنوات، وتم إضافة تردد قناة الوسام وهو كالتالي.

التردد : 11555

الاستقطاب :رأسي v

الترميز :27500

تردد قناة الوسام على عرب سات

يعتب قمر عرب سات هو القمر الاساسي لقناة الوسام وهي قناة سعودية والتردد هو كالتالي.