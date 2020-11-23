عروض اكسترا الميسرة بدون كفيل وبالتقسيط من برنامج تسهيل للسعودي والمقيم

عروض اكسترا الميسرة بدون كفيل يستفيد الكثير من الأشخاص من عروض تقسيط اكسترا التي تتم على مدار 24 شهر، لتلبية العديد من احتياجاتهم الشرائية بنظام السداد الشهري بشروط مناسبة يضعها البرنامج، التي تتناسب مع الشريعة الإسلامية، والتي تشابه بدرجة كبيرة خدمات التمويل الشخصي التي تقدم من خلال البنوك والشركات الموجودة في المملكة العربية السعودية، ونحن اليوم سوف نوضح لكم طريقة الحصول على عروض اكسترا المتنوعة دون كفيل.

قد تم وضع بعض الأحكام والشروط البسيطة لكل من يرغب بالاستفادة من خدمات التمويل من خلال برنامج تقسيط اكسترا، ومنها ما يكون له علاقة بالدخل والسن والخدمة المقدمة وجهة العمل ومنها:

من المشترط أن لا يقل الدخل الشهري عن 12 ألف ريال سعودي، لمن هو في عمر ما بين 21 وحتى عمر 25 عام.

يجب أن لا يقل الدخل الشهري عن 5000 ريال لمن يبلغ عمره ما بين 25 حتى 60 عام.

يجب أن تكون مدة خدمته بالعمل لا تقل عن ثلاثة أشهر للمواطن السعودي أما المقيم لا تقل عن عام.

من المشترط أن تكون جهة العمل معتمدة لدى برنامج اكسترا.

أما بالنسبة لشروط المتقاعدين يجب أن لا يزيد عمره عن 65 عام عند الانتهاء من سداد الأقساط، ولا يقل الدخل الصافي عن 5.000 ريال، ويجب أن يكون مشترك في برنامج التقاعد من خلال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للتقاعد.

ولكن القطاع العسكري لا يقل عمره عن 25 عام ولا يزيد عن 50 عام، وعلى أن يكون صافي دخله الشهر لا يقل عن 5.000 ريال، ولا تقل مدته في الخدمة عن ثلاثة أشهر.

يوجد طريقتين للتقديم على طلب الاستفادة من خلال برنامج تسهيل من اكسترا بالمملكة: