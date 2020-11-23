١٠ أطعمة تعزز قوة العقل

أطعمة تعزز قوة العقل، النظام الغذائي السليم يمنع العديد من مخاطر أمراض القلب وإرتفاع ضغط الدم والسرطان، هذا ما تعارف عليه العديد من الأشخاص وخبراء التغذية، ولا يقتصر عند هذا الحد، بل ثبت لخبراء الصحة أن هناك من الأطعمة ما تعمل على تقوية العقل وصحة الدماغ، وحسب دراسة قامت بنشرها سي إن إن العربية قالت فيها أن هناك من الأطعمة ويبلغ عددها ١٠ تعمل علي تحسين وتقوية العقل وتعزز من صحة الدماغ وسلامته.

التوت

يحتوي التوت على مضادات أكسدة قوية تعمل على محاربة الالتهابات، وتحفز على توصيل الخلايا العصبية، مما سيؤدي إلى تحسين عملية حفظ المعلومات الجديدة.

القهوة

أثبتت دراسة أجريت على أشخاص يتناولون من ٣ إلى ٥ فناجين يوميا من القهوة، أن فرصة احتمال إصابتهم بالزهايمر تنخفض بنسبة ٦٥% مقارنة بأشخاص لا يتناولون القهوة، أو يتناولونها بكمية أقل.

التفاح

يحتوي التفاح على مادة الكيريستن الكيميائية النباتية، وهي تعمل على المحافظة على تدفق العصائر العقلية.

الشيكولاتة

تناول الشوكولاتة يوميًا بما لا يزيد عن ثلث أو نصف الشيكولاتة، يعمل على الحفاظ على الذاكرة المرتبطة بالعمر، وعدم فقدانها.

القرفة

وفقًا لبعض الأبحاث اثبتت أن القرفة تحتوي على بعض المركبات تعمل على تعطيل نشاط بروتينات هامة، التي قد تؤدي إلى تسبب فى موت بعض خلايا الدماغ.

السبانخ

تحتوي السبانخ على الكثير من المواد المغذية، التي قد تؤدي إلى تقليل ومنع فرص الخراف، ومن تلك العناصر حمض الفوليك، وفيتامين K و E.

زيت الزيتون

يحتوي على بعض المركبات التى تكون خصمًا قويًا ل ADDL وهي البروتينات التي قد تسبب مرض الزهايمر.

السلمون

يحتوي سمك السلمون على بعض الدهون التي تحتوي على الأوميجا ٣، وفيتامين D الذي يتغذي عليه الدماغ، والتي تعمل على تقليل فرص الإصابة بمرض الزهايمر.

الكركم

يحتوي الكركم على مادة الكركمين، التي تعمل على محاربة الزهايمر بطرق مختلفة.

عصير عنب كونكورد

يحتوي هذا النوع من العنب على بعض المواد الصحية والمفيدة للقلب والتي لها أهمية كبرى، وتكون صحية جدًا للعقل أيضًا.